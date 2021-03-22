Гатчинский парк закроют на просушку

«Просушка»
— это комплекс мероприятий, которые применяются для обеспечения сохранности
особо ценных садов и парков с большой нагрузкой на дорожно-тропиночную сеть, поясняет
пресс-служба ГМЗ «Гатчина». С приходом тепла верхние слои почвы и дорожных
покрытий оттаивают, напитываются водой, из-за чего дорожная «одежда» теряет
прочность и щебёночно-набивное покрытие разрушается под воздействием
испытываемой нагрузки. «Просушка» позволяет этого избежать.
Длительность
просушки зависит от погодных условий. Как правило, начало приходится на конец
марта-апрель, окончание — на первую неделю мая. Пока парк закрыт,
садово-парковая служба готовит его к летнему сезону: удаляются больные деревья,
ведётся обрезка кустарников, высаживается часть летних растений.
«Приносим
извинения за временные неудобства, надеемся на понимание и добро пожаловать в
Гатчинский парк с 1 мая!» - говорится в сообщении пресс-службы ГМЗ «Гатчина»