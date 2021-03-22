Гатчинский парк закроют на просушку

«Просушка» — это комплекс мероприятий, которые применяются для обеспечения сохранности особо ценных садов и парков с большой нагрузкой на дорожно-тропиночную сеть, поясняет пресс-служба ГМЗ «Гатчина». С приходом тепла верхние слои почвы и дорожных покрытий оттаивают, напитываются водой, из-за чего дорожная «одежда» теряет прочность и щебёночно-набивное покрытие разрушается под воздействием испытываемой нагрузки. «Просушка» позволяет этого избежать.

Длительность просушки зависит от погодных условий. Как правило, начало приходится на конец марта-апрель, окончание — на первую неделю мая. Пока парк закрыт, садово-парковая служба готовит его к летнему сезону: удаляются больные деревья, ведётся обрезка кустарников, высаживается часть летних растений.

«Приносим извинения за временные неудобства, надеемся на понимание и добро пожаловать в Гатчинский парк с 1 мая!» - говорится в сообщении пресс-службы ГМЗ «Гатчина»