Губернаторские гранты – социально значимым проектам

На участие в конкурсе подало заявки рекордное количество социально-ориентированных некоммерческих организаций – 78. По итогам первого тура конкурсного отбора к очной защите были допущены 40, обладателями грантов стали 10. Общая сумма распределенных субсидий – 10 млн рублей.

Субсидии будут направлены в автономную некоммерческую организацию развития социальных программ «Планета добра» из поселка Сиверский; АНО «Центр информационных услуг и социально-психологической помощи «ЛОТОС»; АНО по развитию индивидуального творчества и креативных отраслей «Творческие проекты Кайкино»; АНО «Центр социально-культурных проектов «Город Мастеров»; унитарную некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «Место под солнцем»; частное учреждение «Новый зоологический музей»; АНО «Театральная Компания Ковчег»; региональную общественную организацию «Центр помощи «Мастерская свободы»; историко-краеведческий фонд «Люби свой край»; ассоциацию социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области «Перспектива».

Проекты победителей первого в 2021 году конкурсного отбора «Грант Губернатора Ленинградской области» посвящены комплексной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, экологическому просвещению и защите природы, патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и другим направлениям.

«Оценивая проекты, поданные на конкурс, эксперты отметили не только их актуальность, но и высокую проработку. Для того чтобы поддержать то количество проектов, которое, безусловно, этого заслуживает, комитет общественных коммуникаций будет оперативно приводить нормативную базу Ленинградской области в соответствие с требованиями Фонда президентских грандов. Синхронизация нашей работы в части приема заявок на платформе фонда, сделает конкурсные отборы более открытыми, прозрачными и удобными для НКО», – отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Некоммерческие организации, не получившие субсидии в этом конкурсе, приглашены к участию в новом отборе.

«Совсем скоро мы проведем второй конкурс на сумму более 35 млн рублей. Тех, кто не стал победителем в этот раз, если позволяют сроки реализации проектов, мы надеемся увидеть на новом отборе», – подчеркнула Екатерина Путронен.

Напомним, в начале марта Фонд президентских грантов одобрил заявку Ленинградской области на финансирование поддержки некоммерческих организаций в размере 20 млн рублей. Кроме того, 19 некоммерческих организаций из Ленинградской области стали победителями первого в 2021 году конкурса грантов Президента Российской Федерации, еще 62 претендуют на финансовую поддержку во втором в этом году конкурсе Фонда президентских грантов.