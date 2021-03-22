Губернаторские гранты – социально значимым проектам

На
участие в конкурсе подало заявки рекордное количество социально-ориентированных
некоммерческих организаций – 78. По итогам первого тура конкурсного отбора к
очной защите были допущены 40, обладателями грантов стали 10. Общая сумма
распределенных субсидий – 10 млн рублей.
Субсидии
будут направлены в автономную некоммерческую организацию развития социальных
программ «Планета добра» из поселка Сиверский; АНО «Центр информационных услуг
и социально-психологической помощи «ЛОТОС»; АНО по развитию индивидуального
творчества и креативных отраслей «Творческие проекты Кайкино»; АНО «Центр социально-культурных
проектов «Город Мастеров»; унитарную некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «Место под солнцем»;
частное учреждение «Новый зоологический музей»; АНО «Театральная Компания
Ковчег»; региональную общественную организацию «Центр помощи «Мастерская
свободы»; историко-краеведческий фонд «Люби свой край»; ассоциацию социально
ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области «Перспектива».
Проекты
победителей первого в 2021 году конкурсного отбора «Грант Губернатора
Ленинградской области» посвящены комплексной помощи семьям, воспитывающим
детей-инвалидов, социализации людей с ограниченными возможностями здоровья,
экологическому просвещению и защите природы, патриотическому воспитанию,
сохранению исторической памяти и другим направлениям.
«Оценивая
проекты, поданные на конкурс, эксперты отметили не только их актуальность, но и
высокую проработку. Для того чтобы поддержать то количество проектов, которое,
безусловно, этого заслуживает, комитет общественных коммуникаций будет
оперативно приводить нормативную базу Ленинградской области в соответствие с
требованиями Фонда президентских грандов. Синхронизация нашей работы в части
приема заявок на платформе фонда, сделает конкурсные отборы более открытыми,
прозрачными и удобными для НКО», – отметила председатель комитета общественных
коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.
Некоммерческие
организации, не получившие субсидии в этом конкурсе, приглашены к участию в
новом отборе.
«Совсем
скоро мы проведем второй конкурс на сумму более 35 млн рублей. Тех, кто не стал
победителем в этот раз, если позволяют сроки реализации проектов, мы надеемся
увидеть на новом отборе», – подчеркнула Екатерина Путронен.
Напомним, в начале марта Фонд президентских грантов одобрил заявку Ленинградской области на финансирование поддержки некоммерческих организаций в размере 20 млн рублей. Кроме того, 19 некоммерческих организаций из Ленинградской области стали победителями первого в 2021 году конкурса грантов Президента Российской Федерации, еще 62 претендуют на финансовую поддержку во втором в этом году конкурсе Фонда президентских грантов.