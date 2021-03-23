Трудовые коллективы Гатчины определили сильнейших в плавании

Самые лучшие результаты продемонстрировали Дарья Некрасова («Баррикада», 28,64) и Владимир Абашин («Динамо», 26,23).

Победителями и призерами в личном первенстве в первом дивизионе стали: первое место – Юлианна Ковыршина и Владимир Абашин (оба команда «Динамо», в/ч 28677), второе место – Анна Мурашова и Вадим Парфенов (оба «Завод «Буревестник»), третье место – Лилия Полозова (ООО «Газпром ПХГ») и Евгений Зенков («Гатчинские электрические сети», 27,60).

Во втором дивизионе первое место заняли Дарья Некрасова («ПО «Баррикада») и Евгений Савин (администрация Гатчинского района), на втором месте – Антонина Варшавская («Гатчинский городской спортивно-досуговый центр») и Михаил Шаталов («Гатчинская КМБ»), на третьем месте – Диана Иоффе («Образовательные решения») и Дмитрий Новиков («Прометей»).

Командный зачет определялся по сумме занятых мест всеми участниками команды в личном зачете. В результате в первом дивизионе лучшей была признана команда «Динамо», в/ч 28677 (27 очков), на втором месте – команда завода «Буревестник» (29 очков), на третьем месте – команда «218 АРЗ» (33 очка).

Во втором дивизионе места распределились следующим образом: на первом месте – команда администрации Гатчинского района (30 очков), второе месте заняла команда «Баррикада» (31 очко), на третье месте – команда «Прометей» (32 очка).

Четвертый этап Спартакиады трудовых коллективов города Гатчины – соревнования по флорболу пройдут 11 апреля в ФОК «Арена».

Фото Натальи Чикуновой