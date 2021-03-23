Выплаты долгожителям

Выплата
установлена в следующих размерах:
-
90 лет – 15 000 рублей;
-
95 лет – 20 000 рублей;
-
100 лет и более – 25 000 рублей.
Выплата
осуществляется гражданам, постоянно проживающим на территории Ленинградской
области в беззаявительном порядке на основании сведений АИС «Соцзащита».
При
отсутствии сведений необходимо предоставить заявление и следующие документы
(сведения) в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту жительства:
-
удостоверение личности
-
сведения о регистрации по месту жительства в Ленинградской области, документ
(при отсутствии в паспорте заявителя отметки о регистрации по месту жительства
в ЛО)
-
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если
документы подаются представителем заявителя)
-
в случае, если заявитель выбрал способ получения государственной услуги путем
перечисления на расчетный счет получателя государственной услуги, открытого
указанным получателем в кредитной организации - реквизиты текущего счета в
рублях, открытого гражданином в кредитной организации для перечисления выплаты
Консультацию
можно получить по телефону Комитета по социальной защите населения 8 (812)
539-46-31, единому бесплатному номеру 8 (800) 350-06-05 и по телефонам
Гатчинского филиала ЦСЗН: 8(81371) 30-740.