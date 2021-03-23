Выплаты долгожителям

Выплата установлена в следующих размерах:

- 90 лет – 15 000 рублей;

- 95 лет – 20 000 рублей;

- 100 лет и более – 25 000 рублей.

Выплата осуществляется гражданам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области в беззаявительном порядке на основании сведений АИС «Соцзащита».

При отсутствии сведений необходимо предоставить заявление и следующие документы (сведения) в филиал ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту жительства:

- удостоверение личности

- сведения о регистрации по месту жительства в Ленинградской области, документ (при отсутствии в паспорте заявителя отметки о регистрации по месту жительства в ЛО)

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если документы подаются представителем заявителя)

- в случае, если заявитель выбрал способ получения государственной услуги путем перечисления на расчетный счет получателя государственной услуги, открытого указанным получателем в кредитной организации - реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации для перечисления выплаты

Консультацию можно получить по телефону Комитета по социальной защите населения 8 (812) 539-46-31, единому бесплатному номеру 8 (800) 350-06-05 и по телефонам Гатчинского филиала ЦСЗН: 8(81371) 30-740.