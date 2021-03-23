50 представителей системы профессионального образования региона собрались на дискуссию «WoldSkills - социальный лифт нового поколения», которая прошла в Ледовом дворце комплекса «Игора». Встречу провел Сергей Валентинович Тарасов - председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
С приветственным словом
выступил Николай Петрович Емельянов - вице-губернатор Ленинградской области по
социальным вопросам.
Юбилейная встреча
началась с вручения руководителям организаций профессионального образования –
застройщикам площадок соревнований памятных стелл. В том числе награду получили
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий и Гатчинский
педагогический колледж им. К.Д. Ушинского.
Участники встречи
поделились впечатлениями и обсудили насущные вопросы компетентностного подхода
в профессиональной подготовке.
Юрий Саламатов – студент
Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева рассказал
о своем участии в расширенном составе национальной сборной по компетенции
«Производство металлоконструкций».
Валентина Эрвиновна
Кирильчук – директор Мичуринского многопрофильного техникума поделилась опытом
инновационного обновления материально-технической базы.
Александр Котяшев –
студент Кировского политехнического техникума в движении WSR с 2018 года.
Начинал с работы волонтера. Бронзовый призер Национального чемпионата в Казани
-2019 компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Сейчас, как
эксперт-компатриот, готовится выступить в качестве эксперта в отборочных
соревнования в Хабаровском крае на право участия в IX Финале Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Уфе. Он привел пример
того, как одна и та же квалификация по образованию служит основой формирования
нескольких профессиональных компетенций.
Ян Сенкевич –
преподаватель Мичуринского многопрофильного техникума рассказал о том, что
наставничество помогает не только в профессиональных вопросах, но и в
преодолении внутренних преград. Наставничество в WSR - персональный подход, в
наибольшей степени позволяющий учитывать личностные особенности.
Петр Кравченко – педагог
дополнительного образования по направлению «Промробоквантум» Всеволожского
агропромышленного техникума поделился инструментами, которые используются для
масштабирования новых образовательных технологий в области профессиональной
навигации для школьников. В этом году его команда заняла 1 место по компетенции
«Мобильная робототехника - юниоры» не только на V региональном чемпионате WSR,
но и на Всероссийском робототехническом конкурсе «Робофест».
Иван Громов – заместитель
директора Лисинского лесного колледжа рассказал о «Геоинформатике» -
компетенции, которую впервые открыли не только в регионе, но и в России.
Владимир Никитин занял 1
место в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в
компетенции «Электромонтаж». Его очень яркое выступление было посвящено
будущему: деятельности после окончания Сосновоборского политехнического
колледжа.
Насыщенная программа
также включала: деловую игру «Компетентность», посещение выставки уникальных
автомобилей «Начало», заезд на гоночном симуляторе и испытания характера на
картинге.
Елизавета Куликова,
участница дискуссии и победительница регионального чемпионата в компетенции
«Физическая культура, спорт и фитнес» отметила высокий уровень мероприятия:
«Это было колоссально полезная дискуссия, на которой было рассмотрено не только
столкновение участников с трудностями при выполнении конкурсного задания, но и
вопросы, касающиеся улучшения и развития представленных компетенций с точки
зрения самих участников. Выражаю большую благодарность за возможность побывать
на данном мероприятии, а также совершенствоваться, обмениваться опытом
раскрывая свой потенциал».
Впереди – труднейшие
отборочные испытания для выхода в Финал национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021. Пожелаем победителям регионального
этапа соревнований в Ленинградской области подняться на следующий пьедестал
почета!
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