50 представителей системы профессионального образования региона собрались на дискуссию «WoldSkills - социальный лифт нового поколения», которая прошла в Ледовом дворце комплекса «Игора». Встречу провел Сергей Валентинович Тарасов - председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

С приветственным словом выступил Николай Петрович Емельянов - вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам.

Юбилейная встреча началась с вручения руководителям организаций профессионального образования – застройщикам площадок соревнований памятных стелл. В том числе награду получили Государственный институт экономики, финансов, права и технологий и Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского.

Участники встречи поделились впечатлениями и обсудили насущные вопросы компетентностного подхода в профессиональной подготовке.

Юрий Саламатов – студент Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева рассказал о своем участии в расширенном составе национальной сборной по компетенции «Производство металлоконструкций».

Валентина Эрвиновна Кирильчук – директор Мичуринского многопрофильного техникума поделилась опытом инновационного обновления материально-технической базы.

Александр Котяшев – студент Кировского политехнического техникума в движении WSR с 2018 года. Начинал с работы волонтера. Бронзовый призер Национального чемпионата в Казани -2019 компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Сейчас, как эксперт-компатриот, готовится выступить в качестве эксперта в отборочных соревнования в Хабаровском крае на право участия в IX Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Уфе. Он привел пример того, как одна и та же квалификация по образованию служит основой формирования нескольких профессиональных компетенций.

Ян Сенкевич – преподаватель Мичуринского многопрофильного техникума рассказал о том, что наставничество помогает не только в профессиональных вопросах, но и в преодолении внутренних преград. Наставничество в WSR - персональный подход, в наибольшей степени позволяющий учитывать личностные особенности.

Петр Кравченко – педагог дополнительного образования по направлению «Промробоквантум» Всеволожского агропромышленного техникума поделился инструментами, которые используются для масштабирования новых образовательных технологий в области профессиональной навигации для школьников. В этом году его команда заняла 1 место по компетенции «Мобильная робототехника - юниоры» не только на V региональном чемпионате WSR, но и на Всероссийском робототехническом конкурсе «Робофест».

Иван Громов – заместитель директора Лисинского лесного колледжа рассказал о «Геоинформатике» - компетенции, которую впервые открыли не только в регионе, но и в России.

Владимир Никитин занял 1 место в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в компетенции «Электромонтаж». Его очень яркое выступление было посвящено будущему: деятельности после окончания Сосновоборского политехнического колледжа.

Насыщенная программа также включала: деловую игру «Компетентность», посещение выставки уникальных автомобилей «Начало», заезд на гоночном симуляторе и испытания характера на картинге.

Елизавета Куликова, участница дискуссии и победительница регионального чемпионата в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» отметила высокий уровень мероприятия: «Это было колоссально полезная дискуссия, на которой было рассмотрено не только столкновение участников с трудностями при выполнении конкурсного задания, но и вопросы, касающиеся улучшения и развития представленных компетенций с точки зрения самих участников. Выражаю большую благодарность за возможность побывать на данном мероприятии, а также совершенствоваться, обмениваться опытом раскрывая свой потенциал».

Впереди – труднейшие отборочные испытания для выхода в Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021. Пожелаем победителям регионального этапа соревнований в Ленинградской области подняться на следующий пьедестал почета!





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