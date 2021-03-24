Гатчина официально стала административным центром Ленобласти

Законопроект
состоит из двух статей. Статья 1 устанавливает, что местом размещения органов
государственной власти Ленинградской области являются город Гатчина
Ленинградской области и город Санкт-Петербург. Статья 2 устанавливает срок
вступления областного закона в силу (после его официального опубликования).
Выбор
Гатчины как административного центра Ленинградской области обусловлен
историческими, экономическими, логистическими, культурными и политическими
факторами. Именно здесь было сосредоточено управление Российской империей при
императоре Павле I. Во второй раз Гатчина приобрела статус главной
императорской резиденции в 1881 году, когда в городе жил с семьей император
Александр III.
В
пользу Гатчины говорит и её удобное географическое положение, близость к КАД,
Санкт-Петербургу и аэропорту «Пулково». Завершено строительство транспортного
обхода города, значительно улучшившего его транспортную доступность. Кроме
того, рассматривается возможность запуска скоростной электрички между Гатчиной
и Балтийским вокзалом Санкт-Петербурга.
В
связи с тем, что процесс перемещения в Гатчину органов региональной власти не
может быть произведен одномоментно, на переходный период в качестве мест
размещения органов госвласти 47-го региона закреплен также Санкт-Петербург.
Законопроект
принят сразу в трех чтениях.
Мария Суворова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области
Фото пресс-службы администрации Гатчинского района