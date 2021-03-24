Гатчина официально стала административным центром Ленобласти

Законопроект состоит из двух статей. Статья 1 устанавливает, что местом размещения органов государственной власти Ленинградской области являются город Гатчина Ленинградской области и город Санкт-Петербург. Статья 2 устанавливает срок вступления областного закона в силу (после его официального опубликования).

Выбор Гатчины как административного центра Ленинградской области обусловлен историческими, экономическими, логистическими, культурными и политическими факторами. Именно здесь было сосредоточено управление Российской империей при императоре Павле I. Во второй раз Гатчина приобрела статус главной императорской резиденции в 1881 году, когда в городе жил с семьей император Александр III.

В пользу Гатчины говорит и её удобное географическое положение, близость к КАД, Санкт-Петербургу и аэропорту «Пулково». Завершено строительство транспортного обхода города, значительно улучшившего его транспортную доступность. Кроме того, рассматривается возможность запуска скоростной электрички между Гатчиной и Балтийским вокзалом Санкт-Петербурга.

В связи с тем, что процесс перемещения в Гатчину органов региональной власти не может быть произведен одномоментно, на переходный период в качестве мест размещения органов госвласти 47-го региона закреплен также Санкт-Петербург.

Законопроект принят сразу в трех чтениях.

Мария Суворова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района