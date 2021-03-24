Где отключат свет 25 марта?

Где отключат свет 25 марта?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о проведении запланированных работ на электросетевых объектах 25 марта 2021 г. в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     24 Mar 2021

Подача электроэнергии будет прекращена:

Сяськелевское СП:

- с 10:00 до 17:00

д. Ронилово.

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

 

Веревское СП:

- с 10:00 до 17:00

д. Малое Верево, ул.Крайняя

- с 10:00 до 14:00

д. Ивановка, д. Романовка, сад-во "Электронстандарт", СНТ "Ижора", СНТ "Ручеек"   

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

- с 08:00 до 18:00

Пегелево, Кирлово, Торфопредприятие, Сад-во "Мостовик", Сад-во "Лесное", Сад-во "Тайцы", Сад-во "Тритон", Сад-во "Ольха", Сад-во "Тайга", Сад-во "Радуга", СНТ "Большие Тайцы", СНТ "Азимут", СНТ "Обуховец"

 

Кобринское СП:

- с 10:00 до 17:00

д. Кобрино, д. Покровка, д. Прибытково, д. Мельница, СНТ "Егерьское", СНТ "Лесное"                             

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

        

Войсковицкое СП:

- с 10:00 до 16:00

д. Тяглино           

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

д. Войсковицы, ул.Новоселов, ул. Надежды   

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+