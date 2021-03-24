Где отключат свет 25 марта?

Подача
электроэнергии будет прекращена:
Сяськелевское
СП:
- с
10:00 до 17:00
д.
Ронилово.
Работы
будут проводиться не более 2-х часов в указанный период
Веревское
СП:
- с
10:00 до 17:00
д. Малое
Верево, ул.Крайняя
- с
10:00 до 14:00
д.
Ивановка, д. Романовка, сад-во "Электронстандарт", СНТ
"Ижора", СНТ "Ручеек"
Работы
будут проводиться не более 2-х часов в указанный период
- с
08:00 до 18:00
Пегелево,
Кирлово, Торфопредприятие, Сад-во "Мостовик", Сад-во
"Лесное", Сад-во "Тайцы", Сад-во "Тритон", Сад-во
"Ольха", Сад-во "Тайга", Сад-во "Радуга", СНТ
"Большие Тайцы", СНТ "Азимут", СНТ "Обуховец"
Кобринское
СП:
- с
10:00 до 17:00
д.
Кобрино, д. Покровка, д. Прибытково, д. Мельница, СНТ "Егерьское",
СНТ "Лесное"
Работы
будут проводиться не более 2-х часов в указанный период
Войсковицкое
СП:
- с
10:00 до 16:00
д. Тяглино
Работы
будут проводиться не более 2-х часов в указанный период
д. Войсковицы,
ул.Новоселов, ул. Надежды