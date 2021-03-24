Ленинградская область в пятерке лучших по лесовосстановлению

В
2020 году в Ленинградской области искусственное лесовосстановление проведено на
площади 8,9 тыс. га. На площади 425 га высажены деревья в счет компенсаций
леса, сведенного при реализации инвестиционных проектов. В целом, общая площадь
лесовосстановительных мероприятий в 2020 году составила 19,1 тыс. га, 108% выше
плана, область на 27% перевыполнила показатель национального проекта «Экология»
по соотношению площади лесоразведения к площади сплошных рубок.
Кроме
того, в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации
Владимир Путина, составленного по итогам совещания по вопросам развития и
декриминализации лесного комплекса, в течение 2021 года на территории
Ленинградской области планируется усиление федерального государственного
лесного надзора, проведение в приоритетном порядке дополнительного
патрулирования лесных участков, на которых идут лесовосстановление,
лесоразведение и уход за лесами.