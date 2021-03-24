Ленинградская область в пятерке лучших по лесовосстановлению

В 2020 году в Ленинградской области искусственное лесовосстановление проведено на площади 8,9 тыс. га. На площади 425 га высажены деревья в счет компенсаций леса, сведенного при реализации инвестиционных проектов. В целом, общая площадь лесовосстановительных мероприятий в 2020 году составила 19,1 тыс. га, 108% выше плана, область на 27% перевыполнила показатель национального проекта «Экология» по соотношению площади лесоразведения к площади сплошных рубок.

Кроме того, в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации Владимир Путина, составленного по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, в течение 2021 года на территории Ленинградской области планируется усиление федерального государственного лесного надзора, проведение в приоритетном порядке дополнительного патрулирования лесных участков, на которых идут лесовосстановление, лесоразведение и уход за лесами.