В парламенте наградили гатчинские бизнес-династии

Областной конкурс «Семейное дело» областной парламент проводит с 2014 года. За все годы участие в нем приняли около 70 предпринимательских династий Ленинградской области. В 2020 году на конкурс поступило 16 заявок из 10 районов региона.

Конкурсная комиссия, которая прошла в декабре прошлого года, определила победителей в 10 номинациях, четыре из которых отдали гатчинцам.

Так, победителем в номинации «Старейшая династия» стала семья Румянцевых. Общий трудовой стаж семьи, которая занимается пошивом и ремонтом обуви, составляет 94 года.

В номинации «За лучшие семейные традиции» победила семья Лаппалайнен, в которой члены семьи руководят спортивных клубом «Рекорд» и отвечают за здоровье и красоту тела большого количества горожан.

В номинации «За эффективную работу» приз был вручен семье Соловьевых (Кургановых), которая занимается производством иван-чая.

В номинации «За вклад в развитие розничной торговли на территории Ленинградской области» награждена семья Игнатьевских, чей бизнес-профиль – производство мебели.

На фото Дмитрий, Антонина и Олег Лаппалайнен