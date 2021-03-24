В парламенте наградили гатчинские бизнес-династии

Областной конкурс «Семейное дело»
областной парламент проводит с 2014 года. За все годы участие в нем приняли
около 70 предпринимательских династий Ленинградской области. В 2020 году на
конкурс поступило 16 заявок из 10 районов региона.
Конкурсная комиссия, которая прошла в
декабре прошлого года, определила победителей в 10 номинациях, четыре из
которых отдали гатчинцам.
Так, победителем в номинации «Старейшая
династия» стала семья Румянцевых. Общий трудовой стаж семьи, которая занимается
пошивом и ремонтом обуви, составляет 94 года.
В номинации «За лучшие семейные традиции»
победила семья Лаппалайнен, в которой члены семьи руководят спортивных клубом
«Рекорд» и отвечают за здоровье и красоту тела большого количества горожан.
В номинации «За эффективную работу» приз
был вручен семье Соловьевых (Кургановых), которая занимается производством
иван-чая.
В номинации «За вклад в развитие розничной
торговли на территории Ленинградской области» награждена семья Игнатьевских, чей
бизнес-профиль – производство мебели.
На фото Дмитрий, Антонина и Олег Лаппалайнен