Гатчинские предприниматели получили признание

- По итогам сложного года мы видим, кто выиграл, а кто проиграл. Безусловно, выиграла торговля. Мы видели, что идет рост товарооборота как на продовольственном, так и на непродовольственном рынке. Проиграли сферы бытового обслуживания и общепит. Здесь были самые большие ограничения и было сложно восстановиться. Наша задача – помочь бизнесу удержаться. Не только льготами, это, как я говорю, «рыба». Надо дать «удочку» – госзаказы для малого и среднего бизнеса, новые ниши, обучение, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем выступлении.

Оборот розничной торговли в Ленинградской области в 2020 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 44 млрд рублей (6,5%) и составил 480,6 млрд рублей. Показатель доли торговых сетей в обороте розничной торговли вырос на 3 % и достиг 75 %. При этом доля малых и средних предприятий в обороте розничной торговли также увеличилась на 1 % и составила 11 %.

Глава региона также подчеркнул, что в Ленинградской области были и остаются одни из самых лояльных ковидных ограничений для бизнеса, а система «светофор» помогала поэтапно открывать сферу услуг в регионе.

Форум завершился награждением по итогам традиционного конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». В этом году он проходил в семи номинациях. Впервые в состязаниях приняли участие самозанятые. Участников оценивали эксперты – профессиональные члены жюри.

Среди гатчинских предпринимателей в номинации «Лучший фитнес-инструктор» второе место занял Мирон Катавилов, получивший в 2020 году субсидию на осуществление предпринимательской деятельности. Так же второе место в номинации «Лучший мастер ногтевого сервиса» заняла Наталья Терентьева-Чабаненко, которая представляет салон красоты «Визаж».