Гатчинские предприниматели получили признание

- По итогам сложного года мы видим, кто
выиграл, а кто проиграл. Безусловно, выиграла торговля. Мы видели, что идет
рост товарооборота как на продовольственном, так и на непродовольственном
рынке. Проиграли сферы бытового обслуживания и общепит. Здесь были самые большие
ограничения и было сложно восстановиться. Наша задача – помочь бизнесу
удержаться. Не только льготами, это, как я говорю, «рыба». Надо дать «удочку» –
госзаказы для малого и среднего бизнеса, новые ниши, обучение, - отметил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем выступлении.
Оборот розничной торговли в Ленинградской
области в 2020 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 44 млрд рублей (6,5%)
и составил 480,6 млрд рублей. Показатель доли торговых сетей в обороте
розничной торговли вырос на 3 % и достиг 75 %. При этом доля малых и средних
предприятий в обороте розничной торговли также увеличилась на 1 % и составила
11 %.
Глава региона также подчеркнул, что в
Ленинградской области были и остаются одни из самых лояльных ковидных
ограничений для бизнеса, а система «светофор» помогала поэтапно открывать сферу
услуг в регионе.
Форум завершился награждением по итогам
традиционного конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». В
этом году он проходил в семи номинациях. Впервые в состязаниях приняли участие
самозанятые. Участников оценивали эксперты – профессиональные члены жюри.
Среди гатчинских предпринимателей в
номинации «Лучший фитнес-инструктор» второе место занял Мирон Катавилов,
получивший в 2020 году субсидию на осуществление предпринимательской
деятельности. Так же второе место в номинации «Лучший мастер ногтевого сервиса»
заняла Наталья Терентьева-Чабаненко, которая представляет салон красоты «Визаж».