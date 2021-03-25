Об отключения электроэнергии 26 марта

Пудомягское СП:

с 10:00 до 15:00 (не более 2-х часов в указанный период)

д. Веккелево

Войсковицкое СП:

с 10:00 до 16:00 (не более 2-х часов в указанный период)

д. Тяглино, ул. Центральная