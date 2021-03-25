Об отключения электроэнергии 26 марта

Об отключения электроэнергии 26 марта

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 26 марта в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики : ЖКХ     25 Mar 2021

Пудомягское СП:

с 10:00 до 15:00 (не более 2-х часов в указанный период)

д. Веккелево

 

Войсковицкое СП:

с 10:00 до 16:00 (не более 2-х часов в указанный период)

д. Тяглино, ул. Центральная
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