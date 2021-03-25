Об отключения электроэнергии 26 марта

Пудомягское СП:
с 10:00 до 15:00
(не более
2-х часов в указанный период)
д. Веккелево
Войсковицкое СП:
с 10:00 до 16:00 (не более 2-х часов в указанный период)
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 26 марта в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Пудомягское СП:
с 10:00 до 15:00
(не более
2-х часов в указанный период)
д. Веккелево
Войсковицкое СП:
с 10:00 до 16:00 (не более 2-х часов в указанный период)
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.