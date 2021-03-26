Ещё 100 серых куропаток

Напомним, что серая куропатка занесена в Красную книгу
Ленинградской области, и стоит задача довести ее численность до нормы – и
вывести из разряда редких краснокнижных.
Положительная тенденция наметилась. Как рассказала
начальник информационно-аналитического сектора Комитета по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Ирина
Комова, выпущенные особи создают пары и размножаются в естественной среде
обитания.
- Уже четвертый раз мы выпускаем куропаток в этом
месте, потому что здесь есть и дикая серая куропатка, – поясняет Ирина Комова.
– Говорить о результатах пока рано, но численность птиц постепенно растет:
куропатка расселяется, ее видели и в соседних районах. Сейчас здесь живет
приблизительно 1000 особей. Юго-западные районы области – это свойственные для
куропатки места обитания.
За судьбой куропаток в течение года следят охотоведы:
подкармливают птиц и регулируют численность хищников – естественных врагов
куропаток.
- В зимний период – с октября по март – выкладка
кормов производится ежемесячно, – рассказывает ведущий специалист отдела охраны
воспроизводства и учета численности объектов животного мира ЛОГКУ «Леноблохота»
Александр Данилов. – Мы насыпаем на подкормочных площадках для куропаток овес,
пшеницу и периодически видим птиц. Зимой – реже, а летом они хорошо видны и
слышны – утром, вечером. Да, их становится больше, но для полного
восстановления популяции нужно еще несколько лет. А чтобы хищники эту популяцию
не сокращали, мы проводим по три рейда в месяц: заезжаем в охотничьи угодья
общего пользования – для осмотра и профилактики. Так как эта зона особо
охраняемая, враги куропаток – ястребы, лисы, енотовидные собаки – отловлены. Иногда
появляются приходящие и уходящие хищники, но мы за этим следим.
В этот раз куропатки не так дружно покидали свои
ящики, в которых приехали. Некоторые, прежде чем улетать, прошлись перед
объективами журналистских камер. Но ничего криминального в таком поведении нет.
- В пути птицы испытывали стресс, есть совокупность объективных
факторов, из-за которых они не так кучно полетели. Но, самое главное, это
здоровая, бодрая птица, – отметил заместитель начальника Гатчинской
ветеринарной службы Михаил Земко. – Вместе со специалистами Комитета по охране,
контролю и регулированию объектов животного мира мы проводим ежемесячные проверки
на наличие либо больной птицы, либо трупов. Это наша постоянная работа, в том
числе и на данной территории. По результатам проверок можно сделать вывод, что
птица чувствует себя хорошо, размножается, у нее здесь достаточная кормовая
база. На территории Гатчинского района серая куропатка встречается во многих
местах. Ей здесь комфортно: подходящий рельеф местности – низкие леса, кустарник.
И климат для нее вполне благоприятен. Есть все основания полагать, что и
четвертый выпуск серых куропаток приживется на наших угодьях и даст новый
толчок в развитии популяции.
Екатерина Дзюба