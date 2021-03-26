Ещё 100 серых куропаток

Напомним, что серая куропатка занесена в Красную книгу Ленинградской области, и стоит задача довести ее численность до нормы – и вывести из разряда редких краснокнижных.

Положительная тенденция наметилась. Как рассказала начальник информационно-аналитического сектора Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Ирина Комова, выпущенные особи создают пары и размножаются в естественной среде обитания.

- Уже четвертый раз мы выпускаем куропаток в этом месте, потому что здесь есть и дикая серая куропатка, – поясняет Ирина Комова. – Говорить о результатах пока рано, но численность птиц постепенно растет: куропатка расселяется, ее видели и в соседних районах. Сейчас здесь живет приблизительно 1000 особей. Юго-западные районы области – это свойственные для куропатки места обитания.

За судьбой куропаток в течение года следят охотоведы: подкармливают птиц и регулируют численность хищников – естественных врагов куропаток.

- В зимний период – с октября по март – выкладка кормов производится ежемесячно, – рассказывает ведущий специалист отдела охраны воспроизводства и учета численности объектов животного мира ЛОГКУ «Леноблохота» Александр Данилов. – Мы насыпаем на подкормочных площадках для куропаток овес, пшеницу и периодически видим птиц. Зимой – реже, а летом они хорошо видны и слышны – утром, вечером. Да, их становится больше, но для полного восстановления популяции нужно еще несколько лет. А чтобы хищники эту популяцию не сокращали, мы проводим по три рейда в месяц: заезжаем в охотничьи угодья общего пользования – для осмотра и профилактики. Так как эта зона особо охраняемая, враги куропаток – ястребы, лисы, енотовидные собаки – отловлены. Иногда появляются приходящие и уходящие хищники, но мы за этим следим.

В этот раз куропатки не так дружно покидали свои ящики, в которых приехали. Некоторые, прежде чем улетать, прошлись перед объективами журналистских камер. Но ничего криминального в таком поведении нет.

- В пути птицы испытывали стресс, есть совокупность объективных факторов, из-за которых они не так кучно полетели. Но, самое главное, это здоровая, бодрая птица, – отметил заместитель начальника Гатчинской ветеринарной службы Михаил Земко. – Вместе со специалистами Комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира мы проводим ежемесячные проверки на наличие либо больной птицы, либо трупов. Это наша постоянная работа, в том числе и на данной территории. По результатам проверок можно сделать вывод, что птица чувствует себя хорошо, размножается, у нее здесь достаточная кормовая база. На территории Гатчинского района серая куропатка встречается во многих местах. Ей здесь комфортно: подходящий рельеф местности – низкие леса, кустарник. И климат для нее вполне благоприятен. Есть все основания полагать, что и четвертый выпуск серых куропаток приживется на наших угодьях и даст новый толчок в развитии популяции.

Екатерина Дзюба