Выплаты на детей увеличены

Речь идет о денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Выплату будут получать ежемесячно семьи с детьми, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Так, прожиточный минимум на душу населения в Ленинградской области составляет 11 289 рублей.

В свою очередь, размер выплат будет составлять 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей (10 869 рублей), в зависимости от достатка семьи.

«Право на выплаты у нас имеет большинство семей, ведь если папа работает, а мама сидит с ребенком, то чаще всего среднедушевой доход до прожиточного минимума не дотягивает. Вот почему мы решили изменить Социальный кодекс - живой документ, который стараемся корректировать в зависимости от нужд населения», - рассказала инициатор законопроекта, председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Марина Левченко.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что в Ленинградской области численность детей от 3 до 7 лет, в семьях, среднедушевой доход которых не превышает уровень прожиточного минимума, составляет 29 757 человек.

Законопроект разработан в целях реализации Указа Президента от 10 марта 2021 года «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента РФ от 20 марта 2020 года» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Также депутаты приняли изменения в статьи 1.5 и 1.8 Социального кодекса Ленинградской области, которыми закрепили положения о том, что гарантируется индексация размера мер социальной поддержки и размера государственной социальной помощи.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области