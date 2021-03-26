Выплаты на детей увеличены

Речь
идет о денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Выплату будут
получать ежемесячно семьи с детьми, в которых размер среднедушевого дохода не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Так, прожиточный
минимум на душу населения в Ленинградской области составляет 11 289 рублей.
В
свою очередь, размер выплат будет составлять 50, 75 и 100% величины
прожиточного минимума для детей (10 869 рублей), в зависимости от достатка
семьи.
«Право
на выплаты у нас имеет большинство семей, ведь если папа работает, а мама сидит
с ребенком, то чаще всего среднедушевой доход до прожиточного минимума не
дотягивает. Вот почему мы решили изменить Социальный кодекс - живой документ,
который стараемся корректировать в зависимости от нужд населения», - рассказала
инициатор законопроекта, председатель постоянной комиссии по социальной
политике и трудовым отношениям Марина Левченко.
В
пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что в Ленинградской
области численность детей от 3 до 7 лет, в семьях, среднедушевой доход которых
не превышает уровень прожиточного минимума, составляет 29 757 человек.
Законопроект
разработан в целях реализации Указа Президента от 10 марта 2021 года «О
некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной Указом
Президента РФ от 20 марта 2020 года» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.
Также
депутаты приняли изменения в статьи 1.5 и 1.8 Социального кодекса Ленинградской
области, которыми закрепили положения о том, что гарантируется индексация
размера мер социальной поддержки и размера государственной социальной помощи.
Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области