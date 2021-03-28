Кто останется без света на предстоящей неделе?

Кто останется без света на предстоящей неделе?

Энергоснабжающие организации представили график проведения плановых ремонтных работ и, соответственно, сопровождающих их отключений населенных пунктов Гатчинского района на предстоящую неделю, с 29 марта 2021 г.

Рубрики : ЖКХ     28 Mar 2021

Подача электроэнергии будет прекращена:      

29.03.21 с 09:00 до 14:00

г. Гатчина:

ул. Радищева д. 6А

 

30.03.21 с 09:00 до 14:00

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 26А, 28, 28А, 32

 

30.03.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина,

ул. Новая д. 14, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24-33, 35-41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

 ул. Восточная д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79;

ул. Восточная д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 86;

ул. Крайняя д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15; 

пер. Восточный д. 1, 3, 5, 7, 9, 11;

ул. Матвеева д. 73, 75, 79, 81, 83;

ул. Железнодорожная д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18;

ул. Солнечная д. 2, 3А, 4, 5, 6, 7;

ул. Уральская д. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10А, 11, 15, 16, 19А, 22, 23, 24, 25, 26, 28-32, 35

 

31.03.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

пр. 25-го Октября д. 63, 65, 69 к. 1, 69 к. 3

 

31.03.21 с 09:00 до 12:00

г. Гатчина

ул. Чехова д. 22 к. 1, 22 к. 2, 22 к. 3, 23;

ул. 7-й Армии д. 22Б, 22, 24;

ул. Волкова д. 4А

 

29.03.2021 с 11:00 до 12:00

Таицкое ГП:

д. Большая Ивановка, массив «Западный».

 

29.03.21 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица

ул. Крупской д. 6-10; пр. Суворовский д. 52-58А

 

30.03.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица

ул. Жертв Революции д. 1-18, 20;

ул. Соболевского д. 21;

ул. Сергучевская д. 1-9, 12-16;

ул. Соболевского д. 23-39;

ул. Андреевская, д. 1-19

 

31.03.21 с 09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица

ул. Оредежская, д. 1-43;

ул. Сергучевская, д. 7-36;

ул. Соболевского, д. 44, 44 к. 1; КНС

 

29.03.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский

ул. Заводская д. 2, 4, 7 к. 1, 9А;

ул. Липовая аллея д. 2

 

31.03.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский

ул. Заводская, д. 1, 9, 10А

 

01.04.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский

ул. Военный городок, д. 3-48

 

30.03.21 с 09:00 до 16:00

Дружногорское ГП:

п. Дружная Горка

ул. Введенского д. 17, 20;

ул. Урицкого д. 11, 17, 19, 23;

ул. Здравомыслова д. 1; Амбулатория

 

30.03.2021 с 11:00 до 16:00 с отключением на 2 часа

Пудостьское СП:

д. Скворицы, д. Петрово, д. Ахмузи, д. Мута-Кюля.

 

31.03.21 с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы

ул. Поселковая д. 1-15;

ул. Некрасова д. 1-23;

ул. Санаторская д. 49-71;

ул. Большие Тайцы д. 47-80А;

ул. Тургенева д. 1-10

 

 

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+