Первый раз в первый класс

Первый раз в первый класс

1 апреля начнется прием заявлений в первые классы школ Ленинградской области.

Рубрики : Общество     29 Mar 2021

Запись на новый учебный год пройдет в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. В первую очередь будут зачислены дети, имеющие право на внеочередное, первоочерёдное и преимущественное зачисление или проживающие на закреплённой территории. Позднее зачислят детей, проживающих не на прикрепленной территории и не обладающих преимущественным правом.

Для удобства организовано несколько способов подачи заявления: в МФЦ, на портале gu.lenobl.ru, obr.lenreg.ru или в образовательной организации.

Из документов понадобятся только паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Опекуны дополнительно предоставляют документы об опеке. 

Ребенок на момент зачисления должен достигнуть возраста шести с половиной лет и быть не старше 8 лет.

Услуга во всех МФЦ Ленинградской области предоставляется без предварительной записи и независимо от места регистрации.

Фото из архива редакции

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