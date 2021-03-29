Первый раз в первый класс

Запись
на новый учебный год пройдет в два этапа: с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5
сентября. В первую очередь будут зачислены дети, имеющие право на внеочередное,
первоочерёдное и преимущественное зачисление или проживающие на закреплённой
территории. Позднее зачислят детей, проживающих не на прикрепленной территории
и не обладающих преимущественным правом.
Для
удобства организовано несколько способов подачи заявления: в МФЦ, на портале
gu.lenobl.ru, obr.lenreg.ru или в образовательной организации.
Из документов понадобятся только паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Опекуны дополнительно предоставляют документы об опеке.
Ребенок на
момент зачисления должен достигнуть возраста шести с половиной лет и быть не
старше 8 лет.
Услуга во всех МФЦ Ленинградской области предоставляется без предварительной записи и
независимо от места регистрации.
Фото из архива редакции