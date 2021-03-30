Гатчинские гиревики – первые в Ленобласти

Гиревики
Гатчинского района являются сильнейшими в Ленинградской области, а костяк
команды составляют воспитанники секции гиревого спорта из Нового Света.
Гатчинские
ребята и девчонки - воспитанники секции гиревого спорта Районной ДЮСШ выступили
очень достойно, завоевав большое количество наград разного достоинства. По
итогам соревнований объединенная команда гиревиков Гатчинского района завоевала
победный кубок в чемпионате Ленинградской области.
Как
всегда, на высоте были и ветераны гиревого спорта Андрей Шарапов и Евгений
Ивлев.
Гиревой
спорт весьма популярен у представительниц прекрасного пола: это особенно
заметно по составу команд. Среди медалистов Первенства, внесших неоценимый
вклад в общую победу, 14-летняя Елена Коновалова. Девочка учится в Пригородной
школе и тренируется в секции гиревого спорта пос. Новый Свет у Виталия
Логинова. С результатом 48 подъемов (гиря 16 кг) Лена заняла первое место – в
Гатчинском районе и третье - в Ленобласти, пополнив копилку личных достижений.
В свои 14 лет Лена уже обладатель 10 медалей разного достоинства. Активно
занимается спортом, в том числе гиревым, и ее старший брат
И
пусть в будущем не все эти ребята свяжут свою жизнь с профессиональными
спортом, но приобретенные навыки и качества характера обязательно пригодятся в
дальнейшей жизни.