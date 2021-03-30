Гатчинские гиревики – первые в Ленобласти

Гиревики Гатчинского района являются сильнейшими в Ленинградской области, а костяк команды составляют воспитанники секции гиревого спорта из Нового Света.

Гатчинские ребята и девчонки - воспитанники секции гиревого спорта Районной ДЮСШ выступили очень достойно, завоевав большое количество наград разного достоинства. По итогам соревнований объединенная команда гиревиков Гатчинского района завоевала победный кубок в чемпионате Ленинградской области.

Как всегда, на высоте были и ветераны гиревого спорта Андрей Шарапов и Евгений Ивлев.

Гиревой спорт весьма популярен у представительниц прекрасного пола: это особенно заметно по составу команд. Среди медалистов Первенства, внесших неоценимый вклад в общую победу, 14-летняя Елена Коновалова. Девочка учится в Пригородной школе и тренируется в секции гиревого спорта пос. Новый Свет у Виталия Логинова. С результатом 48 подъемов (гиря 16 кг) Лена заняла первое место – в Гатчинском районе и третье - в Ленобласти, пополнив копилку личных достижений. В свои 14 лет Лена уже обладатель 10 медалей разного достоинства. Активно занимается спортом, в том числе гиревым, и ее старший брат

И пусть в будущем не все эти ребята свяжут свою жизнь с профессиональными спортом, но приобретенные навыки и качества характера обязательно пригодятся в дальнейшей жизни.



