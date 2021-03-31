Микрозаймы – для начинающих бизнесменов

В 2021 году для начинающих предпринимателей Фонд разработал специальные программы «Старт» и «Франшиза». Чтобы получить льготный государственный микрозайм по этим программам, предприниматель должен быть зарегистрирован на территории Ленинградской области и действовать более 3 месяцев, но менее 1 года.

Участники программы «Старт» должны иметь бизнес-идею и обоснованный бизнес-план, тогда они могут получить микрозайм от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей под 4,5% годовых. Срок займа составляет не более 36 месяцев (в период действия режима повышенной готовности на более 24 месяцев). При этом срок рассмотрения заявок в Фонде составляет не более 10 дней с момента подачи полного пакета документов, заем выдается без комиссий, а проценты начисляются на фактический остаток задолженности.

Если же начинающий предприниматель хочет купить готовый бизнес по франшизе, и ему не хватает собственных средств, то можно воспользоваться микрозаймом «Франшиза», который предоставляется на сумму от 50 тыс. рублей до 2 млн рублей также под 4,5% годовых. Полученные средства можно использовать на оплату паушального взноса, программного обеспечения, оборудования или расходов на рекламу. Заявки на любой микрозайм можно подать в электронном виде на сайте 813.ru.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставляет государственную поддержку малому и среднему бизнесу региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Фонда www.813.ru по ссылке https://813.ru/podderzhka/finansovaya/mfo-i-rgo/mikrozaymy/ или по телефону (812) 309-46-88 доб. 114





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