Награды призёрам областной олимпиады

93 гатчинских школьника стали призерами областного этапа по разным предметам.
Ребят
поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим: «Сегодняшнее
мероприятие – это результат огромного труда наших учителей и, конечно, вас,
дорогие ребята. Мне очень приятно поздравить вас с вашими победами. Это особая
гордость за вас, за учителей, за нашу систему образования. Мы будем двигаться
дальше и развивать систему поддержки талантливых детей и учителей», – сказала
Людмила Николаевна.
На
сцену по очереди приглашались ученики, учителя и директора школ, подготовивших
призеров региональной олимпиады. Ребятам вручали дипломы и медали, педагогам –
благодарственные письма.
Награждение
победителей областной олимпиады проходило в этот день в Санкт-Петербургском государственном
университете, где в числе награжденных были и гатчинцы.