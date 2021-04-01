Награды призёрам областной олимпиады

93 гатчинских школьника стали призерами областного этапа по разным предметам.

Ребят поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим: «Сегодняшнее мероприятие – это результат огромного труда наших учителей и, конечно, вас, дорогие ребята. Мне очень приятно поздравить вас с вашими победами. Это особая гордость за вас, за учителей, за нашу систему образования. Мы будем двигаться дальше и развивать систему поддержки талантливых детей и учителей», – сказала Людмила Николаевна.

На сцену по очереди приглашались ученики, учителя и директора школ, подготовивших призеров региональной олимпиады. Ребятам вручали дипломы и медали, педагогам – благодарственные письма.

Награждение победителей областной олимпиады проходило в этот день в Санкт-Петербургском государственном университете, где в числе награжденных были и гатчинцы.