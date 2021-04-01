Равняйсь! Смирно! Полезные факты о службе в армии

Служба возле дома

- Как и по каким показателям во время призыва происходит распределение призывников по родам войск?

- На заседаниях призывных комиссий муниципальных образований членами комиссий выносится решение о предназначении в тот или иной род или вид войск. При этом учитываются результаты медицинского освидетельствования гражданина, заключение о категории его годности к военной службе, показатель предназначения к прохождению военной службы, результаты по профессиональному психологическому отбору, образование, состав семьи, наличие военно-учетной специальности, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений и другие сведения, необходимые для принятия решения.

Пожелания призывников при этом учитываются в пределах установленного задания на отправку граждан к месту прохождения военной службы.

- Правда ли, что в последнее годы существует практика, когда призывник служит в том же регионе, где и проживает?

- В Вооруженных Силах Российской Федерации применяется экстерриториальный принцип комплектования, то есть отправить служить призывника могут в любой уголок страны. Однако отдельные категории граждан будут проходить службу вблизи места проживания семьи (имеющие больных и пенсионного возраста родителей, женатых, имеющих ребенка).

- Высока ли вероятность, что жителя Ленинградской области отправят служить на Дальний Восток или в Сибирь?

- За последние несколько лет жителей 47-го региона на Дальний Восток или в Сибирь не отправляли.

С телефоном, но без интернета

- Существует ли у отслуживших в армии льготы при поступлении в военные училища и гражданские ВУЗы?

- Да существуют. После окончания службы молодой человек может поступить в любое образовательное учреждение: колледж, техникум, гражданский или военный ВУЗ. Для получения льгот необходимо рекомендательное письмо от командира части, а вот принимать решение предоставить льготы военнослужащему или нет, будет сам ВУЗ.

При поступлении в гражданский ВУЗ юношам, отслужившим в армии, полагаются следующие льготы:

- прохождение подготовительных курсов совершенно бесплатно;

- при зачислении на бюджетное место они будут иметь преимущество перед гражданскими лицами;

- если после окончания службы молодой человек принимает решение плотно связать свою жизнь с армией, то он также будет иметь льготы при поступлении в военный ВУЗ.

- Родителей подростков больше всего интересует вопрос: хорошо ли кормят в армии и позволяют ли служащим пользоваться мобильными телефонами и интернетом?

- Кормят в столовых воинских частей хорошо. Есть выбор как первых блюд, так и вторых. Питание в воинских частях организовано с привлечением аутсорсинговых компаний.

Интернетом в воинских частях пользоваться запрещено. Можно пользоваться мобильными телефонами с ограниченными мультимедийными возможностями, но в специально отведенных местах и в соответствии с распорядком дня, в котором определено время для пользования телефоном. Лучше взять с собой обычный кнопочный телефон.

Строевой шаг и огневая подготовка

- Правда ли, что солдаты больше не несут нарядов по столовой и не привлекаются к строительно-монтажным работам? И в чем сейчас заключаются их основные обязанности?

- Нарядов по столовой, как и привлечения к строительно-монтажным работам сейчас нет. Столовые обслуживаются персоналом аутсорсинговых компаний, а строительно-монтажные работы ведут строительные организации после заключения соответствующих договоров на проведение работ.

В обязанности же гражданина, проходящего срочную службу, входят:

- занятия по совершенствованию физической формы;

- отработка «строевой» на плацу;

- знакомство с устройством оружия, общая огневая подготовка;

- основы владения рукопашным боем, выживания в особых условиях;

- теоретическое изучение военного права, уставов, работа над самодисциплиной.

«Горячая линия» военного комиссариата Ленинградской области 315-81-63, 315-09-66.

Статистика:

- Ежегодно в армии служат более 3 тысяч молодых людей из Ленинградской области.

- В 47-м регионе есть практически все виды и рода войск: сухопутные войска, военно-морской флот, военно-космические силы, военно-воздушные силы, инженерные части, соединения материально-технического обеспечения, кроме того, на территории находятся части войск Национальной гвардии Российской Федерации.

- Российский солдат получает 4400 калорий в сутки, что в значительной степени превосходит данный показатель в вооруженных силах других стран мира.

- Ежедневно у солдата в 6.00 подъем и в 22.00 отбой, в субботу в 23.00 ч. отбой и в 7.00 подъем в воскресенье. Существует дневной отдых 1 час.