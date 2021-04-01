Равняйсь! Смирно! Полезные факты о службе в армии

Служба возле дома
- Как и по каким показателям во время призыва
происходит распределение призывников по родам войск?
- На заседаниях
призывных комиссий муниципальных образований членами комиссий выносится решение
о предназначении в тот или иной род или вид войск. При этом учитываются
результаты медицинского освидетельствования гражданина, заключение о категории
его годности к военной службе, показатель предназначения к прохождению военной
службы, результаты по профессиональному психологическому отбору, образование,
состав семьи, наличие военно-учетной специальности, наличие неснятой или
непогашенной судимости за совершение преступлений и другие сведения,
необходимые для принятия решения.
Пожелания
призывников при этом учитываются в пределах установленного задания на отправку
граждан к месту прохождения военной службы.
- Правда
ли, что в последнее годы существует практика, когда призывник служит в том же
регионе, где и проживает?
- В Вооруженных Силах Российской Федерации
применяется экстерриториальный принцип комплектования, то есть отправить
служить призывника могут в любой уголок страны. Однако отдельные категории
граждан будут проходить службу вблизи места проживания семьи (имеющие больных и
пенсионного возраста родителей, женатых, имеющих ребенка).
- Высока ли вероятность, что жителя
Ленинградской области отправят служить на Дальний Восток или в Сибирь?
- За последние
несколько лет жителей 47-го региона на Дальний Восток или в Сибирь не
отправляли.
С
телефоном, но без интернета
- Существует
ли у отслуживших в армии льготы при поступлении в военные училища и гражданские
ВУЗы?
- Да существуют. После
окончания службы молодой человек может поступить в любое образовательное
учреждение: колледж, техникум, гражданский или военный ВУЗ. Для получения льгот
необходимо рекомендательное письмо от командира части, а вот принимать решение
предоставить льготы военнослужащему или нет, будет сам ВУЗ.
При поступлении в
гражданский ВУЗ юношам, отслужившим в армии, полагаются следующие льготы:
- прохождение
подготовительных курсов совершенно бесплатно;
- при зачислении
на бюджетное место они будут иметь преимущество перед гражданскими лицами;
- если после
окончания службы молодой человек принимает решение плотно связать свою жизнь с
армией, то он также будет иметь льготы при поступлении в военный ВУЗ.
- Родителей подростков больше всего
интересует вопрос: хорошо ли кормят в армии и позволяют ли служащим
пользоваться мобильными телефонами и интернетом?
- Кормят в
столовых воинских частей хорошо. Есть выбор как первых блюд, так и вторых.
Питание в воинских частях организовано с привлечением аутсорсинговых компаний.
Интернетом в
воинских частях пользоваться запрещено. Можно пользоваться мобильными телефонами
с ограниченными мультимедийными возможностями, но в специально отведенных местах
и в соответствии с распорядком дня, в котором определено время для пользования
телефоном. Лучше взять с собой обычный кнопочный телефон.
Строевой
шаг и огневая подготовка
- Правда
ли, что солдаты больше не несут нарядов по столовой и не привлекаются к
строительно-монтажным работам? И в чем сейчас заключаются их основные
обязанности?
- Нарядов по
столовой, как и привлечения к строительно-монтажным работам сейчас нет.
Столовые обслуживаются персоналом аутсорсинговых компаний, а
строительно-монтажные работы ведут строительные организации после заключения
соответствующих договоров на проведение работ.
В обязанности же гражданина, проходящего
срочную службу, входят:
- занятия
по совершенствованию физической формы;
- отработка «строевой» на плацу;
- знакомство с устройством оружия, общая
огневая подготовка;
- основы владения рукопашным боем,
выживания в особых условиях;
- теоретическое изучение военного права,
уставов, работа над самодисциплиной.
«Горячая линия» военного комиссариата
Ленинградской области 315-81-63, 315-09-66.
Статистика:
- Ежегодно в армии
служат более 3 тысяч молодых людей из Ленинградской области.
- В 47-м регионе
есть практически все виды и рода войск: сухопутные войска, военно-морской флот,
военно-космические силы, военно-воздушные силы, инженерные части, соединения
материально-технического обеспечения, кроме того, на территории находятся части
войск Национальной гвардии Российской Федерации.
- Российский
солдат получает 4400 калорий в сутки, что в значительной степени превосходит
данный показатель в вооруженных силах других стран мира.
- Ежедневно у
солдата в 6.00 подъем и в 22.00 отбой, в субботу в 23.00 ч. отбой и в 7.00 подъем в воскресенье. Существует
дневной отдых 1 час.