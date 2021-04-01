Туризм в Ленинградской области активно развивается

В связи с ковидными
ограничениями, в минувшем году на туристском рынке региона произошла
переориентация – наиболее востребованным стал загородный отдых, в связи с чем
загрузка загородных комплексов отдыха, коттеджей, баз отдыха возросла до 100%.
При этом, туристический поток сократился всего на 15,8%. Для сравнения: в 2019
году Ленинградскую область посетили 5,7 млн человек. Лидерами по количеству
туристов также стали Всеволожский, Выборгский и Приозерский районы, куда
приехали свыше миллиона путешественников.
«Импульс развитию
туристической отрасли придали новые туристические маршруты: «Государева
дорога», «Тропа 47» и «Вело47», событийные мероприятия и уникальные экспозиции
в музеях области», – отметили в комитете по культуре и туризму Ленинградской
области. Важную роль в привлечении туристов в регион сыграла доступность
туристических объектов, которую обеспечивает состояние дорожной сети.
Сегодня у туриндустрии 47
региона открылись новые возможности: 17 декабря 2020 года в ходе большой
пресс-конференции Президент России Владимир Путин отметил важность развития
внутреннего туризма. В связи с чем в Ленинградской области вместе со всей
страной стартовал третий этап программы кешбэка, инициативы поддерживаются
грантами от Ростуризма, бюджет 47 региона выделяет значительные средства на
строительство туристской инфраструктуры и многое другое.
Фото Ольги Фирсовой