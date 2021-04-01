Зима прошла, а хоккей продолжается

В Чемпионате Гатчины и Гатчинского района по хоккею приняли участие 10 команд из разных поселений. По словам Алексея Сикотина, это самый массовый чемпионат по хоккею среди других муниципальных районов Ленинградской области.

Чемпионатом стоит гордиться еще и потому, что он продолжается во многом, благодаря мотивированности самих игроков. Взрослые мужчины (в каждой команде по 25 человек и более), у каждого из которых есть работа, семья и дети, находят время, чтобы приходить на тренировки, принимать участие в выездных играх, покупать форму и экипировку, стоимость которых нередко превышает 100 тысяч рублей. «Это целая армия настоящих хоккеистов Гатчинского района», - говорит Алексей Сикотин. Кстати, помимо чемпионата Гатчины и Гатчинского района игроки из команды ХК «Лукаши» принимают участие в Санкт-Петербургской хоккейной лиге, выступая за разные команды.

Хоккейная коробка – всем на зависть

Победители чемпионата – игроки ХК «Лукаши» по-настоящему гордятся своей новой хоккейной коробкой, установленной в центре поселка. Ее подарил населенному пункту в прошлом году районный спорткомитет. Подобные коробки, благодаря депутатам Законодательного собрания Ленинградской области, также появились в Кобринском, Войсковицком, Дружногорском и Пудостьском поселениях. Современные хоккейные коробки отличаются долговечностью, антивандальностью, хорошей шумоизоляцией и, в целом, отвечают всем современным требованиям хоккейных игр. Стоит «бросить шайбу» и отметить, что даже в городе Гатчине нет таких хоккейных коробок.

Алексей Сикотин рассказал, что лед в коробке заливают своими силами, и это не так-то просто. Для этого нужен снег и мороз. Сначала укладывают снежную «подушку», затем наливают воду и вручную выравнивают. Многое зависит от напора воды, которую наливают из пожарных гидрантов.

Отличную систему освещения на хоккейной коробке, а именно 22 светодиодных светильника, установила администрация Пудомягского поселения. В целом, местные власти активно поддерживают развитие хоккея. Так, глава администрации Сергей Якименко принимал участие в заливке льда, а председатель Совета депутатов Лилия Буянова является одним из самых преданных фанатов ХК «Лукаши»: присутствует на всех матчах и всячески поддерживает спортсменов вместе с другими болельщикам. А их на игры, которые проходят в поселке Лукаши, собирается до 300 человек. Учитывая, что поединки, как правило, проходят вечером, это говорит о настоящей любви к хоккею среди местного населения.

Победу посвятили тренеру

Победу в чемпионате по хоккею сезона 2020-2021 хоккеисты ХК «Лукаши» посвятили тренеру Дмитрий Милёхину, который умер в прошлом году в возрасте 90 лет. По словам Алексея Сикотина, Дмитрий Антонович вырастил несколько поколений хоккеистов в Пудомягском поселении, начиная с 1950-х годов, когда в поселке Лукаши появилась первая деревянная хоккейная коробка. Сегодня его первые воспитанники приходят на хоккейную коробку уже вместе со своими внуками.

- Для нас было важно победить в память о своем тренере, который привил нам любовь к зимнему спорту. Лично я впервые встал на лед в 4-летнем возрасте, благодаря Дмитрию Антоновичу, - говорит Алексей.

Приверженность хоккею среди местного населения подтверждают многочисленные фотографии и на стенах тренерской. Цветные, черно-белые – на каждом снимке – довольные спортсмены, которым не страшен мороз, так как на льду настоящим хоккеистам всегда жарко.

Зимой хоккейная коробка пустует только днем, когда взрослые работают, а дети учатся в школе. Зато вечером на льду не протолкнуться: хоккеисты, фигуристы и просто любители катаются на коньках. На площадке играет музыка, в раздевалке можно переодеться в комфортных условиях.

Алексей Сикотин рассказывает, что местные жители настолько любят хоккей, что даже появилась такая шутка, что «хлеб в поселок можно не завезти, но каток должен быть залит».

- Спорт приучает детей и взрослых к дисциплине. Раздевалка всегда открыта, но ни одной кражи еще не было, на территории всегда порядок, никто не курит. Дети порой ругаются между собой, кто будет чистить снег. К нам на лёд приезжают из Гатчины, Коммунара, - говорит Алексей.

Кстати, чемпионат прошлого года – сезона 2019-2020 так и остался не разыгранным. Сначала мешала теплая зима. После совещания капитанов хоккейных команд, прошедшего в районном спорткомитете, было принято решение проводить игры на искусственном льду на спортивных аренах Санкт-Петербурга. Администрация Гатчинского района частично оплачивала аренду льда, часть суммы вносили сами хоккеисты. В марте 2020 года было объявлено о пандемии и самоизоляции. Чемпионат пришлось остановить, хотя на момент прекращения игр ХК «Лукаши» вновь возглавлял турнирную таблицу.

Детский хоккей развивает

Что касается детского хоккея, развитием которого Алексей Сикотин активно занимается, то крытой ледовой арены в Гатчинском районе действительно не хватает, причем не только большой – в Гатчине, но и маленьких – по поселениям. При их наличии большому количеству юных хоккеистов из Гатчинского района, которые сегодня тренируются в различных хоккейных академиях Санкт-Петербурга, не пришлось бы далеко ездить на тренировки несколько раз в неделю, и местный хоккей получил бы еще большее развитие.

Тем не менее, детская хоккейная команда в Гатчинском районе имеется. Основной ее костяк составляют жители Пудомягского поселения, но есть и юные представители поселков Кобралово, Пудости и других населенных пунктов. В этом сезоне они принимали участие в региональном этапе Всероссийского турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, который проходил в городе Лодейное Поле.

- Наша команда не выиграла, но ребята продемонстрировали спортивный азарт и невероятную энергетику, - рассказывает Алексей Сикотин.

Тренер уверен, что они в будущем войдут в состав ХК «Лукаши», а, значит, переходящий Кубок победителей еще надолго задержится в Пудомягском поселении.

Сегодня хоккейная команда Гатчинского района не относится ни к одной спортшколе, поэтому уже запущен процесс регистрации официального детского хоккейного клуба «Ирбис» на базе поселка Лукаши, а, значит, яркому и энергичному детскому хоккею в Гатчинском районе быть.





Фото Алексея Сикотина