Александр Дрозденко: «Дольщики получат квартиры, а недобросовестные застройщики — уголовные дела»

Для
начала требуется сократить срок между решением о достройке и фактическим
выходом рабочих на стройплощадку. Длительность перепроектирования, проведения
экспертиз и процедур в арбитражном суде вместо года должна укладываться в 6
месяцев.
Обсуждение
вопроса софинансирования достройки коснулось привлечения бюджетных средств.
Администрация Ленинградской области обратится в Министерство финансов РФ с
просьбой уменьшить долю региона, которая сейчас составляет 51% при завершении
проблемных ЖК. Оставшиеся 49% поступают из федерального бюджета. Второй запрос
в министерство - увеличение дефицита бюджета. Озвучено предложение запросить
кредит из главного бюджета страны. На сегодняшний день из областной казны
выделено 3,6 млрд рублей на выплату компенсаций и достройку домов.
«Чудес
не бывает, в бюджете ограниченное количество средств. Мы не можем сокращать социальные
программы и стройку социальных объектов. Мы можем решать этот вопрос только за
счет увеличения дефицита бюджета», – сказал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко на встрече с главой Фонда защиты прав дольщиков
Константином Тимофеевым в четверг.
Восстановить
права дольщиков в более сжатые сроки поможет снятие с рассмотрения Фондом части
проблемных жилых комплексов, на которые можно привлечь инвесторов. У региона
богатый опыт достройки брошенных застройщиками домов. С 2018 года усилиями
региональных органов власти был введен в эксплуатацию 61 многоквартирный дом,
строящийся с нарушением первоначального срока ввода. Обманутые дольщики
получили свыше 13 тысяч квартир.
Губернатор
Ленинградской области прокомментировал Online47 итоги встречи с гендиректором
Фонда защиты прав дольщиков и рассказал о «новых правилах игры».
Главное
- к концу 2025 года все проблемные дольщики будут при своих квартирах. Всего на
решение этого острого вопроса Ленинградской области необходимо 8 млрд рублей,
из которых регион уже выделил 3,6 млрд, оставшуюся сумму планируют «закрыть» за
счет бюджетного кредита и увеличения дефицита бюджета до 2025 года. Такая мера
необходима, чтобы Ленинградская область не сокращала социальные программы и
стройку социальных объектов.
«Математика
у нас простая: всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев
сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 — признаны Фондом проблемными. 93
долгостроя берет на себя Фонд, еще 30 — правительство Ленинградской области.
Порядка 17 жилкомплексов будут в течении месяца исключены из проблемных, и у
нас остается 63 объекта, где нарушены сроки ввода, но это реальные стройки, где
работы идут, хотя и не везде нужными темпами», — отметил Александр Дрозденко.
Стоит
отметить, что уже к 1 июля для всех объектов с просрочками и банкротствами
застройщиков должны быть утверждены дорожные карты — подробный план-график о
сроках и источниках софинансирования.