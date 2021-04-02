Александр Дрозденко: «Дольщики получат квартиры, а недобросовестные застройщики — уголовные дела»

Для начала требуется сократить срок между решением о достройке и фактическим выходом рабочих на стройплощадку. Длительность перепроектирования, проведения экспертиз и процедур в арбитражном суде вместо года должна укладываться в 6 месяцев.

Обсуждение вопроса софинансирования достройки коснулось привлечения бюджетных средств. Администрация Ленинградской области обратится в Министерство финансов РФ с просьбой уменьшить долю региона, которая сейчас составляет 51% при завершении проблемных ЖК. Оставшиеся 49% поступают из федерального бюджета. Второй запрос в министерство - увеличение дефицита бюджета. Озвучено предложение запросить кредит из главного бюджета страны. На сегодняшний день из областной казны выделено 3,6 млрд рублей на выплату компенсаций и достройку домов.

«Чудес не бывает, в бюджете ограниченное количество средств. Мы не можем сокращать социальные программы и стройку социальных объектов. Мы можем решать этот вопрос только за счет увеличения дефицита бюджета», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с главой Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым в четверг.

Восстановить права дольщиков в более сжатые сроки поможет снятие с рассмотрения Фондом части проблемных жилых комплексов, на которые можно привлечь инвесторов. У региона богатый опыт достройки брошенных застройщиками домов. С 2018 года усилиями региональных органов власти был введен в эксплуатацию 61 многоквартирный дом, строящийся с нарушением первоначального срока ввода. Обманутые дольщики получили свыше 13 тысяч квартир.

Губернатор Ленинградской области прокомментировал Online47 итоги встречи с гендиректором Фонда защиты прав дольщиков и рассказал о «новых правилах игры».

Главное - к концу 2025 года все проблемные дольщики будут при своих квартирах. Всего на решение этого острого вопроса Ленинградской области необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд, оставшуюся сумму планируют «закрыть» за счет бюджетного кредита и увеличения дефицита бюджета до 2025 года. Такая мера необходима, чтобы Ленинградская область не сокращала социальные программы и стройку социальных объектов.

«Математика у нас простая: всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 — признаны Фондом проблемными. 93 долгостроя берет на себя Фонд, еще 30 — правительство Ленинградской области. Порядка 17 жилкомплексов будут в течении месяца исключены из проблемных, и у нас остается 63 объекта, где нарушены сроки ввода, но это реальные стройки, где работы идут, хотя и не везде нужными темпами», — отметил Александр Дрозденко.

Стоит отметить, что уже к 1 июля для всех объектов с просрочками и банкротствами застройщиков должны быть утверждены дорожные карты — подробный план-график о сроках и источниках софинансирования.