Диалог молодёжи с властью

- Готова ли система образования Ленинградской области помогать развитию добровольческого движения, оказывать поддержку каждому волонтерскому клубу, расположенному в учебных заведениях области?

Отвечает комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.:

- С 2020 года на территории Ленинградской области работает Ресурсный добровольческий центр, который оказывает консультационную, методическую и информационную помощь волонтерским объединениям. В феврале 2021 года центром разработана обучающая мотивационная программа для специалистов системы образования, поддерживающих развитие добровольческого движения. Программа состоит из двух очных модулей продолжительностью по 8 часов и дистанционного модуля продолжительностью 40 часов.

Первый очный модуль предполагает знакомство участников с терминологией, основными нормативно-правовыми актами в сфере развития добровольчества, технологией Peer to peer, инфраструктурой развития добровольчества на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. В интерактивной форме предлагаются мастер-классы по формированию добровольческих объединений, способах мотивации добровольцев.

Дистанционный модуль предполагает формирование дорожной карты развития добровольческого объединения на базе учреждений образования по программам «Дай пять» (школьное волонтерство) и «СВОИ» (студенческое волонтерство).

Второй очный модуль предполагает выездную супервизию организованных добровольческих объединений. Программа планируется для каждого муниципального района. В настоящий момент центр формирует график выездов в муниципальные образования Ленинградской области для старта первых очных модулей.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и направлена на развитие системы школьных и студенческих волонтерских сообществ в Ленинградской области и способствует увеличению количества волонтеров.

Система образования Ленинградской области готова оказать всестороннюю поддержку развитию добровольческого движения.

- Планируется ли создание должностей вожатых в учебных заведениях Ленинградской области?

Отвечает комитет общего и профессионального образования Ленинградской области:

- Установление штатного расписания образовательной организации относится к ее компетенции. Формирование расписания осуществляется с учетом Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. В него включена должность «Старший вожатый», предусматривающая, в том числе развитие деятельности детских общественных организаций и объединений, разработку и реализацию программ их деятельности, обновление содержания и форм деятельности.

Кроме того, по постановлению администрации Гатчинского района Ленинградской области образовательное учреждение может вводить должности для сопровождения воспитательной работы.

- Возможно ли в Ленинградской области студентам получать не только теоритические, но и практические знания на базе какого-либо крупного сельскохозяйственного предприятия (проживание, питание, трудоустройство на летний период до 100 студентов)?

Отвечает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области:

- Сегодня предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области имеют ресурсную возможность по предоставлению рабочих мест в рамках организованной профильной практики студентов и учащихся аграрных учебных заведений, где работодатель обеспечивает рабочие места в животноводстве, растениеводстве, а также проживание, питание, обмундирование, оплату труда по договору.

При этом предприятия АПК могут гарантированно обеспечить трудоустройство и проживание не более 20 человек единовременно. Организация работы отряда из 100 человек возможна при условии формирования рабочих групп, состоящих из 10-20 человек и направленных на предприятие АПК в рамках договорных отношений с предприятием.

Процедура организации деятельности студенческих строительных отрядов (ССО) предусматривает формирование заявки с указанием персональных данных бойцов ССО, месте, специальности и курсе обучения с указанием количества часов производственной практики, и обеспечения кураторства практики со стороны образовательной организации.

Комитет, в свою очередь, готов выступить координатором взаимодействия Ленинградского областного регионального отделения молодежной организации «Российские студенческие отряды» с представителями работодателей.

Возможна ли организация движения «серебряного волонтерства» на базе школ «третьего возраста»?

Отвечает комитет по молодежной политике Ленинградской области:

- В 2021 году планируется создать сеть добровольческих объединений серебряного возраста. Базой для создания таких объединений станут не только школы третьего возраста, но и некоммерческие организации, учреждения культуры и муниципальные отделения Советов ветеранов.

У многих волонтерских центров есть опыт международных волонтерских обменов. С какими странами планируется дальнейшее сотрудничество в части волонтерства?

Отвечает комитет по молодежной политике Ленинградской области:

- В рамках организации площадки «Соотечественники» на молодежном форуме «Доброволец. ЛО» и региональном этапе молодежного форума «Ладога» дан старт созданию международного добровольческого проекта «Дыхание Родины моей». В настоящее время к нему присоединились представители Луганской народной республики, Казахстана и Латвии. Цель проекта – сохранение единого культурного наследия стран-участников.

Существует ли возможность увеличения финансирования программы «Российская студенческая весна» для более широкого охвата молодежи?

Отвечает комитет по молодежной политике Ленинградской области:

- При планировании календарного плана мероприятий на 2022 год комитет по молодежной политике Ленинградской области увеличит финансирование на организацию и проведение фестиваля студенческого творчества Ленинградской области (Российская Студенческая Весна Ленинградской области).

Возможно ли проводить мероприятия проекта «Мы – граждане России», предусматривающего торжественное вручение паспортов молодым людям, получающим документ впервые, на всей территории Ленинградской области на постоянной основе?

Отвечает комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области:

- На территории всех районов Ленинградской области ежегодно проходят мероприятия проекта «Мы – граждане России!» в формате акций, приуроченных к Дню России (12 июня), Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря), Дню народного единства (4 ноября). Также комитет по молодежной политике Ленинградской области предлагает в 2021 году выбрать одно пилотное городское поселение Ленинградской области, в котором от 1-2 раза в месяц в течение года будут организованы торжественные вручения паспортов. В случае успешной реализации проекта комитет по молодежной политике Ленинградской области предлагает распространить опыт на другие городские поселения Ленинградской области в 2022 году.

- Возможно ли создание системы поощрений для волонтеров Ленинградской области?

Отвечает комитет по молодежной политике Ленинградской области:

- В настоящее время в Ленинградской области рассматривается вопрос создания программы лояльности для волонтеров совместно с Музейным агентством, позволяющей волонтерам получать бесплатные или льготные билеты в учреждения культуры Ленинградской области.