Диалог молодёжи с властью

- Готова ли
система образования Ленинградской области помогать развитию добровольческого
движения, оказывать поддержку каждому волонтерскому клубу, расположенному в
учебных заведениях области?
Отвечает
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.:
- С 2020 года на
территории Ленинградской области работает Ресурсный добровольческий центр,
который оказывает консультационную, методическую и информационную помощь
волонтерским объединениям. В феврале 2021 года центром разработана обучающая
мотивационная программа для специалистов системы образования, поддерживающих
развитие добровольческого движения. Программа состоит из двух очных модулей
продолжительностью по 8 часов и дистанционного модуля продолжительностью 40
часов.
Первый очный
модуль предполагает знакомство участников с терминологией, основными
нормативно-правовыми актами в сфере развития добровольчества, технологией Peer
to peer, инфраструктурой развития добровольчества на муниципальном,
региональном и всероссийском уровнях. В интерактивной форме предлагаются
мастер-классы по формированию добровольческих объединений, способах мотивации
добровольцев.
Дистанционный
модуль предполагает формирование дорожной карты развития добровольческого
объединения на базе учреждений образования по программам «Дай пять» (школьное
волонтерство) и «СВОИ» (студенческое волонтерство).
Второй очный
модуль предполагает выездную супервизию организованных добровольческих
объединений. Программа планируется для каждого муниципального района. В
настоящий момент центр формирует график выездов в муниципальные образования
Ленинградской области для старта первых очных модулей.
Программа
реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и направлена на развитие системы
школьных и студенческих волонтерских сообществ в Ленинградской области и
способствует увеличению количества волонтеров.
Система
образования Ленинградской области готова оказать всестороннюю поддержку
развитию добровольческого движения.
- Планируется
ли создание должностей вожатых в учебных заведениях Ленинградской области?
Отвечает
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области:
- Установление
штатного расписания образовательной организации относится к ее компетенции.
Формирование расписания осуществляется с учетом Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. В него включена
должность «Старший вожатый», предусматривающая, в том числе развитие
деятельности детских общественных организаций и объединений, разработку и
реализацию программ их деятельности, обновление содержания и форм деятельности.
Кроме того, по
постановлению администрации Гатчинского района Ленинградской области
образовательное учреждение может вводить должности для сопровождения
воспитательной работы.
- Возможно
ли в Ленинградской области студентам получать не только теоритические, но и
практические знания на базе какого-либо крупного сельскохозяйственного
предприятия (проживание, питание, трудоустройство на летний период до 100
студентов)?
Отвечает
комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области:
- Сегодня
предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Ленинградской области имеют
ресурсную возможность по предоставлению рабочих мест в рамках организованной
профильной практики студентов и учащихся аграрных учебных заведений, где
работодатель обеспечивает рабочие места в животноводстве, растениеводстве, а
также проживание, питание, обмундирование, оплату труда по договору.
При этом
предприятия АПК могут гарантированно обеспечить трудоустройство и проживание не
более 20 человек единовременно. Организация работы отряда из 100 человек
возможна при условии формирования рабочих групп, состоящих из 10-20 человек и
направленных на предприятие АПК в рамках договорных отношений с предприятием.
Процедура
организации деятельности студенческих строительных отрядов (ССО)
предусматривает формирование заявки с указанием персональных данных бойцов ССО,
месте, специальности и курсе обучения с указанием количества часов
производственной практики, и обеспечения кураторства практики со стороны
образовательной организации.
Комитет, в свою
очередь, готов выступить координатором взаимодействия Ленинградского областного
регионального отделения молодежной организации «Российские студенческие отряды»
с представителями работодателей.
Возможна
ли организация движения «серебряного волонтерства» на базе школ «третьего
возраста»?
Отвечает
комитет по молодежной политике Ленинградской области:
- В 2021 году планируется создать сеть
добровольческих объединений серебряного возраста. Базой для создания таких
объединений станут не только школы третьего возраста, но и некоммерческие
организации, учреждения культуры и муниципальные отделения Советов ветеранов.
У многих волонтерских центров есть опыт международных
волонтерских обменов. С какими странами планируется дальнейшее сотрудничество в
части волонтерства?
Отвечает комитет по молодежной политике Ленинградской
области:
- В рамках
организации площадки «Соотечественники» на молодежном форуме «Доброволец. ЛО» и
региональном этапе молодежного форума «Ладога» дан старт созданию
международного добровольческого проекта «Дыхание Родины моей». В настоящее
время к нему присоединились представители Луганской народной республики,
Казахстана и Латвии. Цель проекта – сохранение единого культурного наследия
стран-участников.
Существует ли возможность увеличения финансирования
программы «Российская студенческая весна» для более широкого охвата молодежи?
Отвечает комитет по молодежной политике Ленинградской
области:
- При планировании
календарного плана мероприятий на 2022 год комитет по молодежной политике
Ленинградской области увеличит финансирование на организацию и проведение
фестиваля студенческого творчества Ленинградской области (Российская
Студенческая Весна Ленинградской области).
Возможно ли проводить мероприятия проекта «Мы –
граждане России», предусматривающего торжественное вручение паспортов молодым
людям, получающим документ впервые, на всей территории Ленинградской области на
постоянной основе?
Отвечает комитет по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области:
- На территории
всех районов Ленинградской области ежегодно проходят мероприятия проекта «Мы –
граждане России!» в формате акций, приуроченных к Дню России (12 июня), Дню
Конституции Российской Федерации (12 декабря), Дню народного единства (4
ноября). Также комитет по молодежной политике Ленинградской области предлагает в 2021 году выбрать одно пилотное
городское поселение Ленинградской области, в котором от 1-2 раза в месяц в
течение года будут организованы торжественные вручения паспортов. В случае успешной реализации проекта комитет по
молодежной политике Ленинградской области
предлагает распространить опыт на другие городские поселения Ленинградской
области в 2022 году.
- Возможно
ли создание системы поощрений для волонтеров Ленинградской области?
Отвечает
комитет по молодежной политике Ленинградской области:
- В настоящее время в Ленинградской
области рассматривается вопрос создания программы лояльности для волонтеров
совместно с Музейным агентством, позволяющей волонтерам получать бесплатные или
льготные билеты в учреждения культуры Ленинградской области.