Гатчинский район: 13 новых covid-пациентов за сутки

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 13 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+3)

- п. Тайцы (+1)

- с. Никольское (+2)

- д. Малое Верево (+2)

- п. Дружная Горка (+1)

- п. Торфяное (+1)

- Александровка (+1)

- д. Прибытково (+1)

- п. Пудость (+1)

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 5 763 человек, 5 260 из их числа – 91,3 % - выздоровели. Скончались 149 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 5 апреля коронавирусная инфекция диагностирована у 40 337 человек, 37 275 человек поправились, 983 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 92,4 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 2488 человек (выздоровели 2368),

- г. Коммунар – 359 человек (выздоровели 315),

- п. Сиверский – 303 человека (выздоровели 276),

- п. Вырица – 264 человека (выздоровели 249),

- п. Тайцы – 157 человек (выздоровели 151),

- п. Новый Свет – 148 человек (выздоровели 139),

- д. Малое Верево – 131 человек (выздоровели 130),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Большие Колпаны – 99 человек (выздоровели 91),

- с. Никольское – 97 человек (выздоровели 92),

- п. Дружная Горка – 78 человек (выздоровели 74),

- п. Пудость – 78 человек (выздоровели 71),

- п. Войсковицы – 75 человек (выздоровели 68),

- д. Новый Учхоз – 54 человека (выздоровели 48),

- д. Малые Колпаны – 53 человека (выздоровели 49),

- п. Терволово – 47 человек (выздоровели 43),

- д. Сяськелево – 46 человек (выздоровели 43),

- д. Лампово – 45 человек (выздоровели 43),

- п. Семрино – 44 человека (выздоровели 39),

- п. Елизаветино – 43 человека (выздоровели 37),

- с. Рождествено – 40 человек (выздоровели 37),

- д. Батово – 37 человека (выздоровели 30),

- д. Белогорка – 32 человека (выздоровели 29),

- д. Пудомяги – 30 человек (выздоровели 27),

- п. Торфяное – 30 человек (выздоровели 22),

- п. Кобралово – 29 человек (выздоровели 25),

- д. Мины – 27 человек (выздоровели 23),

- п. Лукаши – 27 человек (выздоровели 25),

- п. Сусанино – 26 человек (выздоровели 25),

- д. Большое Рейзино – 26 человек (выздоровели 23),

- д. Старосиверская – 26 человек (выздоровели 22),

- п. Высокоключевой – 25 человек (выздоровели 20),

- п. Мыза-Ивановка – 23 человека (выздоровели 21),

- д. Жабино – 20 человек (выздоровели 18),

- д. Горки (Веревское СП) – 20 человек (выздоровели 14),

- п. Суйда – 19 человек (выздоровели 18),

- д. Меньково – 19 человек (выздоровели 16),

- д. Покровская – 17 человек (выздоровели 15),

- д. Большое Верево – 16 человек (выздоровели 11),

- д. Нижняя – 16 человек (выздоровели 11),

- д. Сокколово – 15 человек (выздоровели 14),

- п. Дружноселье – 15 человек (выздоровели 13),

- д. Шпаньково – 14 человек (выздоровели 11),

- д. Монделево – 14 человек (выздоровели 11),

- д. Пустошка – 13 человек (выздоровели 11),

- д. Парицы – 13 человек (выздоровели 11),

- п. Пригородный – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Ивановка (Пудостьское) – 12 человек (выздоровели 9),

- д. Куровицы - 11 человек (выздоровели 10),

- д. Выра – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Вайялово – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Большие Борницы – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Новосиверская – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Вайя – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Покровка - 10 человек (выздоровели 6),

- д. Корпиково – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Романовка – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Вяхтелево – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Тойворово – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Даймище – 8 человек (все выздоровели),

- д. Ивановка (Веревское СП) – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Чаща – 8 человек (выздоровели 5),

- д. Александровка - 10 человек (выздоровели 7),

- п. Дивенский – 8 человек (выздоровели 5),

- п. Кобринское – 8 человек (выздоровели 3),

- п. Прибытково – 8 человек (выздоровели 5),

- д. Черново, д. Химози, д. Луйсковицы, п. Борницкий Лес – по 7 человек,

- д. Старицы, д. Ляды, с. Орлино, п. Карташевская – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Большево, д. Руссолово, д. Красницы, д. Мыза, д. Дони, д. Котельниково, д. Алексеевка, д. Межно, п. Торфопредприятие, д. Вопша – по 5 человек,

- д. Тяглино, д. Антелево, д. Реболово, д. Новые Черницы – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, д. Никольское, п. Новинка, д. Петрово, д. Кобрино, д. Вохоново, д. Бугры, д. Пижма, д. Большие Тайцы, д. Грязно, д. Зайцево, д. Коммолово, ДНП КП Вайя, с. Воскресенское – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Ковшово, д. Истинка, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, д. Новая (Елизаветинское поселение), д. Лядино, д. Саванкюля, п. Кезево, д. Рябизи, д. Сабры, д. Бор, д. Заборье, д. Переярово, КП Рыбицы-1, д. Юля-Пурская – по 2 человека,

- д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, д. Малая Ивановка, массив «Ухта», д. Воцко, д. Нестерково, д. Горки (Вырицкое поселение), д. Новая (Таицое поселение), д. Корписалово, д. Скворицы, д. Каушта, д. Дылицы, массив «Дачный», д. Акколово, д. Кямяря, д. Савкино, д. Ермолино, д. Малое Замостье, д. Туганицы, д Педлино, СНТ Пудость, д. Ижора (Елизаветинское) - по 1 человеку.