Ленинградцев обучат новым профессиям

Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) реализует программу
обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
Получить
новые профессиональные компетенции смогут граждане, ищущие работу и
обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; люди
предпенсионного возраста и старше 50 лет; женщины в отпуске по уходу за
ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного
возраста. Записаться на обучение можно на сайте «Работа в России».
Программа
разработана Минтрудом России, а перечни востребованных профессий в каждом
субъекте РФ определяются руководством региона с учетом анализа рынка труда и
потребностей работодателей. В активе Ворлдскиллс Россия – более 500 эффективных
коротких образовательных программ по 145 профессиональным компетенциям.
Практико-ориентированные программы (70% обучения – практика, 30% – теория)
охватывают все сферы трудовой деятельности человека: информационные и
коммуникационные технологии; образование; производство и инженерные технологии;
строительство и строительные технологии; творчество и дизайн; транспорт и
логику; сферу услуг.
По
окончании обучения все выпускники сдадут экзамен, на котором продемонстрируют
приобретенные практические навыки. Участники программ обучения получат документ
установленного образца о квалификации, а выпускники, выбравшие программы
профподготовки Ворлдскиллс, – еще и скиллс-паспорт – документ с профилем
профессиональных компетенций. Предоставление такого свидетельства при приеме на
работу позволит работодателю сразу оценить уровень подготовки и владения
конкретными профессиональными навыками.
О
необходимости поддержки россиян, находящихся в уязвимом положении на рынке
труда, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. В частности, глава
государства отметил, что программы переподготовки кадров в условиях
технологического прогресса должны помочь гражданам в короткие сроки получить
дополнительные навыки или новую специальность и тем самым укрепить свои
профессиональные и карьерные возможности.