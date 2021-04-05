Ленинградцев обучат новым профессиям

Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) реализует программу обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Получить новые профессиональные компетенции смогут граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; люди предпенсионного возраста и старше 50 лет; женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Записаться на обучение можно на сайте «Работа в России».

Программа разработана Минтрудом России, а перечни востребованных профессий в каждом субъекте РФ определяются руководством региона с учетом анализа рынка труда и потребностей работодателей. В активе Ворлдскиллс Россия – более 500 эффективных коротких образовательных программ по 145 профессиональным компетенциям. Практико-ориентированные программы (70% обучения – практика, 30% – теория) охватывают все сферы трудовой деятельности человека: информационные и коммуникационные технологии; образование; производство и инженерные технологии; строительство и строительные технологии; творчество и дизайн; транспорт и логику; сферу услуг.

По окончании обучения все выпускники сдадут экзамен, на котором продемонстрируют приобретенные практические навыки. Участники программ обучения получат документ установленного образца о квалификации, а выпускники, выбравшие программы профподготовки Ворлдскиллс, – еще и скиллс-паспорт – документ с профилем профессиональных компетенций. Предоставление такого свидетельства при приеме на работу позволит работодателю сразу оценить уровень подготовки и владения конкретными профессиональными навыками.

О необходимости поддержки россиян, находящихся в уязвимом положении на рынке труда, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. В частности, глава государства отметил, что программы переподготовки кадров в условиях технологического прогресса должны помочь гражданам в короткие сроки получить дополнительные навыки или новую специальность и тем самым укрепить свои профессиональные и карьерные возможности.