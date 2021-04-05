Муниципалитеты в Ленинградской области отчитались о работе

Особенность нынешней отчетной кампании – новый формат проведения отчетов. В связи с эпидемиологической ситуацией собрания проходили в смешанном режиме – в виде онлайн трансляции и с частичным очным участием депутатов. Жителям области заранее сообщали о месте и форме проведения собраний, а тексты отчетов опубликованы на официальных Интернет-ресурсах муниципалитетов. Разнообразнее стали и формы отчетов. При их подготовке активно использовались медиатехнологии: презентации, инфографика, слайд-шоу и видеофильмы.

Отчетная кампания показала, что, несмотря на пандемию и меры ограничения, муниципалитетами была проведена масштабная модернизация инфраструктуры населенных пунктов, появились новые детские площадки и общественные пространства, росли промышленные показатели, исполнялись социальные обязательства. Во всех муниципальных образованиях работа их глав получила удовлетворительную оценку депутатов.

Выступая на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске 30 января, Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере местного самоуправления, отметив, что муниципалитеты являются самым близким к людям уровнем публичной власти, имеющим огромную сферу ответственности. «Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно, с безопасными, хорошими дорогами, освещенными улицами, благоустроенными дворами, удобными спортивными и детскими площадками. Всё это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей», – подчеркнул Владимир Путин.