Муниципалитеты в Ленинградской области отчитались о работе

Особенность нынешней
отчетной кампании – новый формат проведения отчетов. В связи с
эпидемиологической ситуацией собрания проходили в смешанном режиме – в виде
онлайн трансляции и с частичным очным участием депутатов. Жителям области
заранее сообщали о месте и форме проведения собраний, а тексты отчетов
опубликованы на официальных Интернет-ресурсах муниципалитетов. Разнообразнее
стали и формы отчетов. При их подготовке активно использовались медиатехнологии: презентации, инфографика, слайд-шоу и
видеофильмы.
Отчетная кампания
показала, что, несмотря на пандемию и меры ограничения, муниципалитетами была
проведена масштабная модернизация инфраструктуры населенных пунктов, появились
новые детские площадки и общественные пространства, росли промышленные
показатели, исполнялись социальные обязательства. Во всех муниципальных
образованиях работа их глав получила удовлетворительную оценку депутатов.
Выступая на заседании
Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске 30 января, Президент
Российской Федерации Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых
Основ государственной политики в сфере местного самоуправления, отметив, что
муниципалитеты являются самым близким к людям уровнем публичной власти, имеющим
огромную сферу ответственности. «Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно,
с безопасными, хорошими дорогами, освещенными улицами, благоустроенными
дворами, удобными спортивными и детскими площадками. Всё это определяет
качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей», – подчеркнул
Владимир Путин.