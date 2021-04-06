Традиции празднования финской Пасхи

Традиции празднования финской Пасхи

Детский клуб «Говорим по-фински» в поселке Тайцы под руководством Ольги Кудрявцевой в день празднования лютеранской Пасхи в воскресенье, четвертого апреля, собрал в помещении городка «Весеннее Солнце» детей на тематический урок и мастер-класс.

Рубрики : Общество     06 Apr 2021

Мероприятие состоялось в рамках программы по сохранению традиций и культуры местного коренного народа – ингерманландских финнов.

Финляндия – христианская страна. Так же, как и православные, лютеране вспоминают светлый день истории человечества – день Воскресения Иисуса Христа. Праздник Пасхи в Финляндии – это семейный праздник. За неделю до Пасхи дети сажают семена травы, а затем наблюдают, как они прорастают, образуя маленькую бархатистую зеленую лужайку. Выросшая трава ознаменовывает скорый приход весны.

Участники мастер-класса, проявив всю свою фантазию, раскрашивали яйца и украшали ими свою «зеленую лужайку». Еще одно растение – символ скорой весны – это ива. Веточки вербы, как принято в Финляндии, ребята украсили разноцветными перышками и цветными лентами.

На Пасху помимо традиционных для всего христианского мира кулича, пасхи и крашеных яиц финны едят особенное блюдо мямми (пудинг). Этот десерт готовится из воды, ржаной муки, молотого в порошок солода, темной патоки и апельсиновой цедры. В завершении урока ребята приняли участие в веселых конкурсах на метание яиц и гонках с яйцами в ложках.

 


 

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