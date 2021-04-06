Традиции празднования финской Пасхи

Мероприятие
состоялось в рамках программы по сохранению традиций и культуры местного
коренного народа – ингерманландских финнов.
Финляндия
– христианская страна. Так же, как и православные, лютеране вспоминают светлый
день истории человечества – день Воскресения Иисуса Христа. Праздник Пасхи в
Финляндии – это семейный праздник. За неделю до Пасхи дети сажают семена травы,
а затем наблюдают, как они прорастают, образуя маленькую бархатистую зеленую
лужайку. Выросшая трава ознаменовывает скорый приход весны.
Участники
мастер-класса, проявив всю свою фантазию, раскрашивали яйца и украшали ими свою
«зеленую лужайку». Еще одно растение – символ скорой весны – это ива. Веточки
вербы, как принято в Финляндии, ребята украсили разноцветными перышками и
цветными лентами.
На
Пасху помимо традиционных для всего христианского мира кулича, пасхи и крашеных
яиц финны едят особенное блюдо мямми (пудинг). Этот десерт готовится из воды,
ржаной муки, молотого в порошок солода, темной патоки и апельсиновой цедры. В
завершении урока ребята приняли участие в веселых конкурсах на метание яиц и
гонках с яйцами в ложках.