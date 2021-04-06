В Выборге представили семь новелл проекта «Апрель»

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Цифровая живопись и видеоарт, масштабные фотоработы и саунд арт, видеоряд по мотивам проекта Юххо Ланкинена «Виртуальный Выборг» и не только это можно увидеть на выставке «Апрель» в Центре Современного искусства. Необычная и зрелищная выставка будет работать до 25 апреля, без выходных, с 12.00 до 21.00 в здании бывшего завода детских колясок. Подробнее об открытии в нашем видео.
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