Губернатор Ленинградской области поддерживает раздельный сбор отходов

Вместе с главой региона на вопросы журналистов отвечали председатель комитета по обращению с отходами Алексей Пименов и генеральный директор Управляющей компании по обращению с отходами Ленинградской области Антон Бучнев.

Сегодня зона деятельности регионального оператора по обращению с отходами распространяется на всю Ленинградскую область. Ежегодный объем вывозимых ТКО, включая юридические и физические лица, составляет 711 тысяч тонн. Ежедневно на линию выходит более 427 единиц специализированного транспорта. Региональным оператором обслуживаются более 14,5 тысячи контейнерных площадок, более 740 тысяч квартир в МКД, более 230 тысяч ИЖС.

В своем выступлении глава региона Александр Дрозденко напомнил, что два года назад – 1 апреля 2019 года Ленинградская область перешла на новые условия обращения с отходами на основании нового федерального закона об обращении с отходами с учетом выбора и управления единой компанией – региональным оператором.

- На старте мы имели разрозненные большие и маленькие компании, которые никем не контролировались. Мы даже не имели представления, как они работают и куда вывозят мусор, а тем более не знали ситуации по крупным полигонам, куда вывозятся отходы из Санкт-Петербурга. Тарифы на сбор и утилизацию по районам, городам и поселкам были разные. Условия были тяжелейшие. Но за два года нам удалось навести порядок в сфере обращения с отходами, – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что сегодня единый оператор прекрасно понимает, как образуется, собирается, вывозится и утилизируется мусор из каждого населенного пункта. Четко ясна не только логистика, но и морфология всех отходов.

В 2020 году пилотный проект по раздельному сбору отходов (РСО) стартовал на территории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 2021 года к проекту подключилась Луга, в феврале – Сланцы. В рамках проекта были заключены договоры на поставку ПЭТ и стекла с переработчиками на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Баки под РСО установлены по 106 адресам в количестве 239 штук. Организовано регулярное обслуживание дополнительными мусоровозами и доставка к месту нахождения переработчиков. Инструкция по использованию площадок под РСО распространена в СМИ и социальных сетях. Проведены эко-уроки для учащихся школ, обозначены планы по взаимодействию с эко-активистами области.

Региональным оператором доукомплектованы контейнерные площадки дополнительными баками для сбора ПЭТ и стекла с подробной инструкцией о том, как ими пользоваться.

Пилотный проект полностью реализован за счет собственных средств регионального оператора. Прямые расходы в течение трех месяцев составили 3 510 тысяч рублей, из них на закупку контейнерных баков – 2 700 тысяч рублей. За период работы проекта в переработку направлено 46,4 тонн стекла и 12,1 тонн ПЭТ. В рамках проекта в 2021 году в Ленинградской области будет установлено 367 контейнерных площадок.

В связи с усложнением сбора отходов и распространением раздельного сбора тарифы для населения расти не будут.

«Мы не будем увязывать раздельный сбор отходов и увеличение тарифов, - заметил глава региона. - Но и снижать мы пока их не будем. На самом деле, если посмотреть экономику регионального оператора по раздельному сбору мусора, то пока она отрицательная. Если нам удастся тему закупки взять на федеральный бюджет, нам дадут субсидию. Тарифы расти не будут. Что касается внедрения технологий РСО в сельской местности, то пока это сложно сделать. Там объемы пока небольшие. Я думаю, что РСО должен быть введен во всех городах Ленобласти и там, где есть многоэтажные дома. Надо все-таки посчитать все экономические затраты, чтобы регоператор не ушел в «минус».

Также Александр Дрозденко напомнил о своей принципиальной позиции по мусороперерабатывающим предприятиям: к 2024 году переработка отходов должна проходить на современных мусороперерабатывающих заводах.

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