Юридическая помощь для ленинградцев - бесплатно и компетентно

Годом ранее жителей
консультировали 113 членов Адвокатской палаты Ленинградской области.
Юридическая помощь в
Ленинградской области с 2013 года оказывается комитетами администрации и
подведомственными учреждениями, а также адвокатами. Только в 2020 году органами
исполнительной власти региона по вопросам законодательства были
проконсультированы 55,7 тысяч жителей, а адвокатами – 748 человек. В 2020 году
на оплату труда адвокатов из областного бюджета направлено 1,849 млн рублей.
Адвокатская помощь
бесплатно оказывается инвалидам, малоимущим, детям-сиротам, а также детям,
оставшимся без попечения родителей, многодетным и другим льготным категориям.
Больше всего граждан проконсультировали в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском
и Приозерском районах. Чаще всего адвокаты консультировали по вопросам
взыскания страховых пенсий, защиты прав потребителей, предоставления
коммунальных услуг и взыскания алиментов.
С условиями бесплатного
юридического консультирования, полным списком категорий граждан, которым
предоставляется услуга, а также перечнем адвокатов можно ознакомиться на сайте
комитета по социальной защите населения Ленинградской области.