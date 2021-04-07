Юридическая помощь для ленинградцев - бесплатно и компетентно

Годом ранее жителей консультировали 113 членов Адвокатской палаты Ленинградской области.

Юридическая помощь в Ленинградской области с 2013 года оказывается комитетами администрации и подведомственными учреждениями, а также адвокатами. Только в 2020 году органами исполнительной власти региона по вопросам законодательства были проконсультированы 55,7 тысяч жителей, а адвокатами – 748 человек. В 2020 году на оплату труда адвокатов из областного бюджета направлено 1,849 млн рублей.

Адвокатская помощь бесплатно оказывается инвалидам, малоимущим, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным и другим льготным категориям. Больше всего граждан проконсультировали в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском и Приозерском районах. Чаще всего адвокаты консультировали по вопросам взыскания страховых пенсий, защиты прав потребителей, предоставления коммунальных услуг и взыскания алиментов.

С условиями бесплатного юридического консультирования, полным списком категорий граждан, которым предоставляется услуга, а также перечнем адвокатов можно ознакомиться на сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области.