Космонавт и астроном проведут открытый урок для российских школьников

Урок проведут
летчик-космонавт и Герой Российской Федерации Максим Сураев, астроном и
популяризатор науки Владимир Сурдин и доктор биологических наук, ведущий
научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Маргарита
Левинских.
Урок, посвященный
60-летию полета Юрия Гагарина в космос и приуроченный ко Дню космонавтики,
начнется в 12.00. Трансляция будет проводиться на официальной странице
Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте
проекта открытыеуроки.рф.