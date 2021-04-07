Космонавт и астроном проведут открытый урок для российских школьников

Урок проведут летчик-космонавт и Герой Российской Федерации Максим Сураев, астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин и доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских.

Урок, посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос и приуроченный ко Дню космонавтики, начнется в 12.00. Трансляция будет проводиться на официальной странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте проекта открытыеуроки.рф.