9 апреля в Гатчине не будет холодной воды

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на водопроводе по устранению утечки по ул. К. Маркса д.30 будет отключена подача холодного водоснабжения 09.04.2021г. с 09:00 до окончания работ по следующим адресам:
г. Гатчина, ул. К. Маркса
д.30, 28, 26, 26а
МУП «Водоканал» г.
Гатчины уведомляет, что в связи с работами по обследованию путей водопровода по
ул. Красной и Соборной, будет отключена подача холодного водоснабжения 09.04.2021г. с 09:00 до окончания работ по
следующим адресам:
г. Гатчина, ул. Красная д.5,
5а, 11, 13, 16, 18,
ул. Соборная д. 1, 2, 3,
3а, 5
ул. Радищева 4, 4а, 6/1,
6а, 8 и 10,
пр. 25 Октября д.2а, 7,
9, 11, 13