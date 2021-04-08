9 апреля в Гатчине не будет холодной воды

9 апреля в Гатчине не будет холодной воды

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет об отключении холодного водоснабжения в Гатчине.

Рубрики : ЖКХ     08 Apr 2021

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на водопроводе по устранению утечки   по ул. К. Маркса д.30 будет отключена подача холодного водоснабжения 09.04.2021г. с 09:00 до окончания работ по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. К. Маркса д.30, 28, 26, 26а

 

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с работами по обследованию путей водопровода по ул. Красной и Соборной, будет отключена подача холодного водоснабжения 09.04.2021г. с 09:00 до окончания работ по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Красная д.5, 5а, 11, 13, 16, 18,

ул. Соборная д. 1, 2, 3, 3а, 5

ул. Радищева 4, 4а, 6/1, 6а, 8 и 10,

пр. 25 Октября д.2а, 7, 9, 11, 13

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