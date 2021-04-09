Жители 47-го региона смогут поучаствовать в бюджетном процессе

«Конкурс дает возможность
распределить часть бюджетных средств на те объекты, которые жители считают
приоритетными. Благодаря этому проекту, мы сможем увеличить количество граждан,
активно участвующих в бюджетном процессе», – отметил первый заместитель
председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета
финансов Роман Марков.
Участниками конкурса
могут быть физические и юридические лица. Заявки принимаются до 6 мая на
электронную почту: omis@lenreg.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка на
конкурс проектов по представлению бюджета для граждан».
Жители могут принять
участие в следующих номинациях: «Бюджет для граждан в картинках», «Лучший
видеоролик о бюджете», «Бюджет и национальные цели развития Российской
Федерации», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»,
«Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства», «Анализ практики
развития бюджета для граждан», «Бюджет и чрезвычайные ситуации»
Юридические лица смогут
представить «Лучший проект местного бюджета для граждан», «Лучший проект
отраслевого бюджета для граждан», «Лучшая информационная панель (дашборд) по
бюджету для граждан», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для
граждан», «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации», «Лучшее
предложение по изменению бюджетного законодательства», «Анализ практики развития
бюджета для граждан», «Бюджет и чрезвычайные ситуации».
Подробная информация о
конкурсе размещена на сайте www.budget.lenreg.ru. По всем возникающим вопросам
необходимо обращаться по телефону: +7 (812) 539-48-28 или по адресу электронной
почты: omis@lenreg.ru.