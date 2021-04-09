Жители 47-го региона смогут поучаствовать в бюджетном процессе

«Конкурс дает возможность распределить часть бюджетных средств на те объекты, которые жители считают приоритетными. Благодаря этому проекту, мы сможем увеличить количество граждан, активно участвующих в бюджетном процессе», – отметил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.

Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица. Заявки принимаются до 6 мая на электронную почту: omis@lenreg.ru. В теме письма необходимо указать «Заявка на конкурс проектов по представлению бюджета для граждан».

Жители могут принять участие в следующих номинациях: «Бюджет для граждан в картинках», «Лучший видеоролик о бюджете», «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства», «Анализ практики развития бюджета для граждан», «Бюджет и чрезвычайные ситуации»

Юридические лица смогут представить «Лучший проект местного бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан», «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства», «Анализ практики развития бюджета для граждан», «Бюджет и чрезвычайные ситуации».

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.budget.lenreg.ru. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по телефону: +7 (812) 539-48-28 или по адресу электронной почты: omis@lenreg.ru.