Фестиваль «Корюшка идёт» ждет гостей!

В «Рыбацкой деревне» развернется традиционная ярмарка, где производители из Ленинградской области и соседних регионов представят широкий ассортимент рыбной продукции – корюшку, ряпушку, карпа, щуку, леща и даже благородные виды – судака, форель, осетра и экзотического клариевого сома.





Яркая концертная программа и грандиозный фейерверк с воды пройдет 15 мая. В этот же день состоится конкурс любительской рыбалки. Соревнования пройдут в личном зачете, в один этап.





Гастрономическая часть праздника удивит обширной программой с кулинарными мастер-классами, конкурсами и рыбным меню. На мероприятии будет работать несколько зон питания. В том числе «Рыбацкая деревня» со стилизованными домиками для торговли рыбой местного производства, рыбными деликатесами и, конечно, корюшкой.

Вкусный ассортимент ярмарочной части фестиваля дополнит «Ярмарка ремесел», на прилавках которой будут представлены аутентичные изделия мастеров художественных промыслов и ремесел нашего региона. Также будут организованы торговые ряды производителей изделий для рыбалки (снасти, одежда, удочки и пр.).

На рыбном фестивале будет весело и интересно не только взрослым, но и детям, для которых будет оборудована детская арт-зона с аттракционами и надувными батутами в виде фигур водной и морской тематики, творческими мастер-классами. Кроме того, на празднике будет выделена специальная зона для пикникового семейного отдыха и оформлены дизайнерские площадки с ледяными скульптурами для проведения селфи и фотосессий.

Яркой доминантой фестиваля станут зрелищные показательные выступления на воде маломерных судов В день проведения праздника будут организованы экскурсии на автобусах в д. Старая Ладога Волховского района, где в целях информационной поддержки мероприятия будет организована торговая зона сувенирной продукцией.

В организации всех мероприятий особое внимание уделено безопасности, чистоте и экологии. На всех площадках, где будут сконцентрированы фестивальные мероприятия, предусмотрены точки для мытья рук, биотуалеты, контейнеры для раздельного сбора мусора.