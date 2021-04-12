История семьи Кошелевых (Левошкиных) в газете «Гатчинская правда»

Семья Левошкиных (моя
девичья фамилия) - коренные жители Мариенбурга, одного из микрорайонов Гатчины.
Участок, на котором и сейчас стоит наш дом, был пожалован моим предкам
высочайшим указом императора в XIX веке, когда началась бурная застройка
Мариенбурга как дачного пригорода Гатчины. Самое интересное состоит в том, что
подтверждение этому факту мы получили из газеты «Гатчинская правда»,
подписчиками которой всегда были мои родители, а сейчас - и моя семья.
Как я помню, эта газета
всегда была для нас главным источником информации о всех событиях в городе,
районе, области. В отличие от центральных газет, которые родители также
выписывали, «Гатчинская правда» писала о наших местных новостях, о людях,
которых мы знали.
К сожалению, в детстве и
юности мы мало интересуемся историей, прошлым своих родителей и предков, а
когда приходит понимание важности и необходимости этого, то зачастую бывает уже
поздно - узнать что-то и спросить не у кого.
Возвращаясь к теме наших
корней, хочется выразить благодарность газете «Гатчинская правда» за бережное
отношение к истории нашего города и его жителей, за публикации на своих
страницах материалов известных краеведов. В частности, об одной из своих
родственниц - Устинье Гавриловне Левошкиной, дочери садового ученика
Гатчинского дворцового правления, которая проживала в доме на нашем участке, мы
узнали из статьи нашего гатчинского историка-краеведа Андрея Вячеславовича
Бурлакова, напечатанной в газете «Гатчинская правда» (№ 111 за 2014 год). Эта
статья стимулировала в нашей семье интерес к дальнейшим поискам наших корней,
чем сейчас занимаются наши дети.
Продолжением темы истории
нашей семьи стали публикации в газете «Гатчинская правда» материалов о военных
годах наших отцов - Георгия Александровича Левошкина и Василия Ивановича
Кошелева, которые стали результатом поисковых усилий нашего сына Дмитрия
Владимировича Кошелева. Как-то, разбирая старые вещи на чердаке нашего дома,
сын обнаружил старые тетради, в которых оказался военный дневник Георгия
Александровича. В нём было описано много военных эпизодов, в частности,
некоторых событий Сталинградской битвы, участником которой в рядах 62-й армии генерала
В.И. Чуйкова был мой отец.
Мой свёкор, Василий
Иванович, также был заслуженным офицером-фронтовиком. Случайно просматривая в
интернете материалы архивов Министерства обороны к 70-летию Великой Победы, сын
обнаружил наградные листы своего деда, в одном из которых он представлен к
званию Героя Советского Союза, о чём мы никогда не знали.
С материалами о своих
дедах-фронтовиках сын обратился в редакцию «Гатчинской правды», где их с
интересом приняли и опубликовали в номерах газеты (№№ 41, 44, 46, 49, 51 за
2015 год). Большое спасибо вам за это!
Надеемся, что интерес к
истории не угаснет и у наших внуков, а ваша газета будет для них и в будущем
важнейшим источником информации, несмотря на бурное развитие интернета и других
современных технологий. Чтение газет и книг является необходимым средством
умственного развития человека, которое никогда не заменят никакие «гаджеты».
Я держу в руках свежий,
пахнущий типографской краской номер газеты «Гатчинская правда», вспоминаю
прошлое, и на душе становится теплее, как будто поговорила со старым другом...
Наталья Георгиевна Кошелева (Левошкина)