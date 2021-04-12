История семьи Кошелевых (Левошкиных) в газете «Гатчинская правда»

Семья Левошкиных (моя девичья фамилия) - коренные жители Мариенбурга, одного из микрорайонов Гатчины. Участок, на котором и сейчас стоит наш дом, был пожалован моим предкам высочайшим указом императора в XIX веке, когда началась бурная застройка Мариенбурга как дачного пригорода Гатчины. Самое интересное состоит в том, что подтверждение этому факту мы получили из газеты «Гатчинская правда», подписчиками которой всегда были мои родители, а сейчас - и моя семья.

Как я помню, эта газета всегда была для нас главным источником информации о всех событиях в городе, районе, области. В отличие от центральных газет, которые родители также выписывали, «Гатчинская правда» писала о наших местных новостях, о людях, которых мы знали.

К сожалению, в детстве и юности мы мало интересуемся историей, прошлым своих родителей и предков, а когда приходит понимание важности и необходимости этого, то зачастую бывает уже поздно - узнать что-то и спросить не у кого.

Возвращаясь к теме наших корней, хочется выразить благодарность газете «Гатчинская правда» за бережное отношение к истории нашего города и его жителей, за публикации на своих страницах материалов известных краеведов. В частности, об одной из своих родственниц - Устинье Гавриловне Левошкиной, дочери садового ученика Гатчинского дворцового правления, которая проживала в доме на нашем участке, мы узнали из статьи нашего гатчинского историка-краеведа Андрея Вячеславовича Бурлакова, напечатанной в газете «Гатчинская правда» (№ 111 за 2014 год). Эта статья стимулировала в нашей семье интерес к дальнейшим поискам наших корней, чем сейчас занимаются наши дети.

Продолжением темы истории нашей семьи стали публикации в газете «Гатчинская правда» материалов о военных годах наших отцов - Георгия Александровича Левошкина и Василия Ивановича Кошелева, которые стали результатом поисковых усилий нашего сына Дмитрия Владимировича Кошелева. Как-то, разбирая старые вещи на чердаке нашего дома, сын обнаружил старые тетради, в которых оказался военный дневник Георгия Александровича. В нём было описано много военных эпизодов, в частности, некоторых событий Сталинградской битвы, участником которой в рядах 62-й армии генерала В.И. Чуйкова был мой отец.

Мой свёкор, Василий Иванович, также был заслуженным офицером-фронтовиком. Случайно просматривая в интернете материалы архивов Министерства обороны к 70-летию Великой Победы, сын обнаружил наградные листы своего деда, в одном из которых он представлен к званию Героя Советского Союза, о чём мы никогда не знали.

С материалами о своих дедах-фронтовиках сын обратился в редакцию «Гатчинской правды», где их с интересом приняли и опубликовали в номерах газеты (№№ 41, 44, 46, 49, 51 за 2015 год). Большое спасибо вам за это!

Надеемся, что интерес к истории не угаснет и у наших внуков, а ваша газета будет для них и в будущем важнейшим источником информации, несмотря на бурное развитие интернета и других современных технологий. Чтение газет и книг является необходимым средством умственного развития человека, которое никогда не заменят никакие «гаджеты».

Я держу в руках свежий, пахнущий типографской краской номер газеты «Гатчинская правда», вспоминаю прошлое, и на душе становится теплее, как будто поговорила со старым другом...

Наталья Георгиевна Кошелева (Левошкина)