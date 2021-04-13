«Играем Баха…»

Столь
значительное музыкальное событие проходит в Костромской детской музыкальной
школе № 1 им. М.М. Ипполитова-Иванова раз в два года. Статус конкурса высокий:
обычно в нем участвуют несколько регионов РФ, включая Москву.
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Это фестиваль определенной направленности. Меня пригласили участвовать в нем как
представителя ипполитовского движения, – рассказывает Андрей Иванович. – Так
как время сейчас не самое благоприятное, масштаб мероприятия был сокращен: в
конкурсе участвовало 46 человек – ученики музыкальных школ и студенты
колледжей. Только пианисты. Каждый исполнял три произведения, из них два – И.С.
Баха. Также в рамках фестиваля-конкурса проходила выставка-конкурс
художественных работ – «Слушая музыку Баха…».
- Каков общий уровень конкурсантов?
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Были довольно успешные выступления, и впервые за время существования конкурса
жюри предложило учредить Гран-при – настолько блестящим было исполнение
участника в старшей группе.
Кроме
того, у фестиваля есть традиция: все члены жюри выступают в гала-концерте на
открытии. Именно необходимость выступления подстегнула меня снова заняться
музыкой: в октябре у меня был перелом левой руки, и до фестиваля я не подходил
к инструменту. Конечно, очень хотелось исполнить произведение И.С. Баха, но за две
недели подготовить полифоническое произведение было сложно, и я играл
«Арабеску» Р. Шумана из своего прежнего репертуара. В планах у организаторов
конкурса на будущее – не только сольные выступления участников гала-концерта,
но и в сопровождении симфонического оркестра, исполнение двойных и даже тройных
концертов Баха.
Завершился
фестиваль награждением участников и победителей и методическими докладами. Мне
тоже было предложено сделать сообщение: я постарался максимально обобщить те
задачи, которые стоят перед детьми при участии в конкурсах.
- Гатчинские пианисты в конкурсе не
участвовали?
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Мы довольно поздно узнали о требованиях конкурса, когда времени на подготовку
уже не оставалось. Это непростая задача для повседневного учебного процесса – не
все учащиеся проходят произведения Баха в таком объеме. Но на юбилейный –
десятый – конкурс в 2023 году мы обязательно поедем. Кстати, если рассматривать
общий уровень пианистического искусства, у наших учеников очень хорошие шансы
на победу.