«Играем Баха…»

Столь значительное музыкальное событие проходит в Костромской детской музыкальной школе № 1 им. М.М. Ипполитова-Иванова раз в два года. Статус конкурса высокий: обычно в нем участвуют несколько регионов РФ, включая Москву.

- Это фестиваль определенной направленности. Меня пригласили участвовать в нем как представителя ипполитовского движения, – рассказывает Андрей Иванович. – Так как время сейчас не самое благоприятное, масштаб мероприятия был сокращен: в конкурсе участвовало 46 человек – ученики музыкальных школ и студенты колледжей. Только пианисты. Каждый исполнял три произведения, из них два – И.С. Баха. Также в рамках фестиваля-конкурса проходила выставка-конкурс художественных работ – «Слушая музыку Баха…».

- Каков общий уровень конкурсантов?

- Были довольно успешные выступления, и впервые за время существования конкурса жюри предложило учредить Гран-при – настолько блестящим было исполнение участника в старшей группе.

Кроме того, у фестиваля есть традиция: все члены жюри выступают в гала-концерте на открытии. Именно необходимость выступления подстегнула меня снова заняться музыкой: в октябре у меня был перелом левой руки, и до фестиваля я не подходил к инструменту. Конечно, очень хотелось исполнить произведение И.С. Баха, но за две недели подготовить полифоническое произведение было сложно, и я играл «Арабеску» Р. Шумана из своего прежнего репертуара. В планах у организаторов конкурса на будущее – не только сольные выступления участников гала-концерта, но и в сопровождении симфонического оркестра, исполнение двойных и даже тройных концертов Баха.

Завершился фестиваль награждением участников и победителей и методическими докладами. Мне тоже было предложено сделать сообщение: я постарался максимально обобщить те задачи, которые стоят перед детьми при участии в конкурсах.

- Гатчинские пианисты в конкурсе не участвовали?

- Мы довольно поздно узнали о требованиях конкурса, когда времени на подготовку уже не оставалось. Это непростая задача для повседневного учебного процесса – не все учащиеся проходят произведения Баха в таком объеме. Но на юбилейный – десятый – конкурс в 2023 году мы обязательно поедем. Кстати, если рассматривать общий уровень пианистического искусства, у наших учеников очень хорошие шансы на победу.



