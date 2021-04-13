«Цифровой диктант» - на пятёрку!

Участники акции ответили
на вопросы о приложениях и гаджетах. Решали небольшие задачи о пользовании
соцсетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Отдельный блок
вопросов был посвящен цифровой безопасности — можно ли выкладывать в интернет
номер телефона и домашний адрес, фото паспорта или билетов со штрих-кодами,
сообщать по телефону данные банковских карт.
Результаты тестирования и
актуальные советы участники получили сразу. Многих порадовали высшие баллы и
рекомендации устраивать себе еженедельный digital-детокс или вести собственный
подкаст по технологиям. Некоторым посоветовали проверить компьютер антивирусом
и внимательнее изучить материалы по цифровой грамотности на сайте акции.
Работа над ошибками для
всех участников, прошедших тестирование, откроется в личных кабинетах на сайте
проекта 25 апреля.
Узнать свой уровень
цифровой грамотности жители Ленинградской области всех возрастов могут в любое
удобное время онлайн на сайте цифровойдиктант.рф до 24 апреля.