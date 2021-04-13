«Цифровой диктант» - на пятёрку!

Участники акции ответили на вопросы о приложениях и гаджетах. Решали небольшие задачи о пользовании соцсетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Отдельный блок вопросов был посвящен цифровой безопасности — можно ли выкладывать в интернет номер телефона и домашний адрес, фото паспорта или билетов со штрих-кодами, сообщать по телефону данные банковских карт.

Результаты тестирования и актуальные советы участники получили сразу. Многих порадовали высшие баллы и рекомендации устраивать себе еженедельный digital-детокс или вести собственный подкаст по технологиям. Некоторым посоветовали проверить компьютер антивирусом и внимательнее изучить материалы по цифровой грамотности на сайте акции.

Работа над ошибками для всех участников, прошедших тестирование, откроется в личных кабинетах на сайте проекта 25 апреля.

Узнать свой уровень цифровой грамотности жители Ленинградской области всех возрастов могут в любое удобное время онлайн на сайте цифровойдиктант.рф до 24 апреля.