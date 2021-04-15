Декор Павловского собора в Гатчине отреставрируют до конца года

Декор Павловского собора в Гатчине отреставрируют до конца года

Декоративные элементы Павловского кафедрального собора в Гатчине отправились на реставрацию. Обновленный декор вернется в собор до конца года.

Рубрики : Культура     15 Apr 2021

Исторический облик вернут крестам центрального и малых главок, деревянным несущим конструкциям куполов, журавцам, а также металлическим решеткам с окон собора и декоративным элементам фасада здания.

 Решение о реставрации кованых элементов собора было принято в связи с их исторической и культурной ценностью ─ по результатам обследования все детали храма являются оригинальными и сохранились со времен постройки собора.

Финансирование работ осуществляется из регионального бюджета в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области».

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