Декор Павловского собора в Гатчине отреставрируют до конца года

Исторический облик вернут
крестам центрального и малых главок, деревянным несущим конструкциям куполов,
журавцам, а также металлическим решеткам с окон собора и декоративным элементам
фасада здания.
Решение о реставрации кованых элементов собора
было принято в связи с их исторической и культурной ценностью ─ по результатам
обследования все детали храма являются оригинальными и сохранились со времен
постройки собора.
Финансирование работ
осуществляется из регионального бюджета в рамках государственной программы
«Развитие культуры в Ленинградской области».