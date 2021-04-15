Декор Павловского собора в Гатчине отреставрируют до конца года

Исторический облик вернут крестам центрального и малых главок, деревянным несущим конструкциям куполов, журавцам, а также металлическим решеткам с окон собора и декоративным элементам фасада здания.

Решение о реставрации кованых элементов собора было принято в связи с их исторической и культурной ценностью ─ по результатам обследования все детали храма являются оригинальными и сохранились со времен постройки собора.

Финансирование работ осуществляется из регионального бюджета в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области».