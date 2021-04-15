Экспортёры получат субсидии

За счет субсидий малые и средние компании региона могут компенсировать до 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года. Речь идет о покрытии расходов на транспортно-экспедиторские услуги, услуги по таможенному декларированию, затраты на упаковку продукции, на лабораторные исследования и другие.

В этом году упрощены условия предоставления субсидии — отменен обязательный показатель увеличения выручки от реализации товаров. При этом, компания, получившая финансовую поддержку, должна будет заключить, как минимум, один экспортный контракт и расширить географию поставок продукции не менее чем на одну новую страну.

Заявки от предприятий из числа малого и среднего бизнеса комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области принимает до 13 июня 2021 года.

Подробная информация размещена на сайте комитета.

Напомним, субсидии экспортерам в Ленинградской области выдаются уже третий год. Задача по увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом Президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется в Ленинградской области в рамках регионального проекта «Промышленный экспорт» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».