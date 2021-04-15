Экспортёры получат субсидии

За счет субсидий малые и
средние компании региона могут компенсировать до 90% затрат, которые были
произведены в предыдущие два года. Речь идет о покрытии расходов на
транспортно-экспедиторские услуги, услуги по таможенному декларированию,
затраты на упаковку продукции, на лабораторные исследования и другие.
В этом году упрощены
условия предоставления субсидии — отменен обязательный показатель увеличения
выручки от реализации товаров. При этом, компания, получившая финансовую
поддержку, должна будет заключить, как минимум, один экспортный контракт и
расширить географию поставок продукции не менее чем на одну новую страну.
Заявки от предприятий из
числа малого и среднего бизнеса комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности Ленинградской области принимает до 13 июня 2021
года.
Подробная информация
размещена на сайте комитета.
Напомним, субсидии
экспортерам в Ленинградской области выдаются уже третий год. Задача по
увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина и реализуется в Ленинградской области в
рамках регионального проекта «Промышленный экспорт» нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт».