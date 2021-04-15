К звездам я прикасаюсь мечтами

К звездам я прикасаюсь мечтами

В пятницу, 9 апреля, Гатчинский Дворец молодежи совместно с районным спорткомитетом провел для школьников праздничную игру по станциям «К звездам я прикасаюсь мечтами», посвященную Дню Космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос. Соорганизатором мероприятия выступил 218 АРЗ.

Рубрики : Молодежь     15 Apr 2021

Праздничная программа проходила в уникальном музее авиационных двигателей 218 АРЗ, который в этом году будет отмечать свое 80-летие. Заместитель генерального директора предприятия Дмитрий Виноградов поздравил молодежь Гатчины с Всемирным днем авиации и космонавтики и пожелал им ярких свершений и движения навстречу открытиям.

В игре по станциям «К звездам я прикасаюсь мечтами» приняли участие команды «Космостарс» (Гатчинская школа № 2), «Комета» (Гатчинская школа № 7), «Орбита» (Гатчинская школа № 11), «Кедр» (Гатчинский лицей № 3) и «Сириус» (Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского).

По условиям игры команды также должны были представить название, девиз и эмблему, отражающие космическую тематику, и отправиться в воображаемое космическое путешествие. На прохождение каждой станции ребятам было отведено семь минут. Школьникам предстояло вспомнить порядок планет солнечной системы, закрепить свои знания о космосе, ответив правильно на вопросы, разгадать зашифрованные послания.

Как это часто бывает, победила дружба. Ребята продемонстрировали отличные «космические» знания по истории космонавтики и навыки командной игры. Их наградили грамотами районного спорткомитета, кубками и сувенирами от Гатчинского Дворца молодежи.

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