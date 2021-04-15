Праздничная программа
проходила в уникальном музее авиационных двигателей 218 АРЗ, который в этом
году будет отмечать свое 80-летие. Заместитель генерального директора
предприятия Дмитрий Виноградов поздравил молодежь Гатчины с Всемирным днем
авиации и космонавтики и пожелал им ярких свершений и движения навстречу
открытиям.
В игре по станциям «К
звездам я прикасаюсь мечтами» приняли участие команды «Космостарс» (Гатчинская
школа № 2), «Комета» (Гатчинская школа № 7), «Орбита» (Гатчинская школа № 11),
«Кедр» (Гатчинский лицей № 3) и «Сириус» (Гатчинская гимназия им. К.Д.
Ушинского).
По условиям игры команды
также должны были представить название, девиз и эмблему, отражающие космическую
тематику, и отправиться в воображаемое космическое путешествие. На прохождение
каждой станции ребятам было отведено семь минут. Школьникам предстояло
вспомнить порядок планет солнечной системы, закрепить свои знания о космосе,
ответив правильно на вопросы, разгадать зашифрованные послания.
Как это часто бывает, победила
дружба. Ребята продемонстрировали отличные «космические» знания по истории
космонавтики и навыки командной игры. Их наградили грамотами районного
спорткомитета, кубками и сувенирами от Гатчинского Дворца молодежи.