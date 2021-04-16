Как «Журавушка» помогала птицам

Как «Журавушка» помогала птицам

В Доме детского творчества «Журавушка» г. Гатчины с февраля по апрель проходила акция помощи птицам «Помогите пережить голод и холод».

Рубрики : Общество     16 Apr 2021

Для ребят были проведены обучающие занятия на тему «Как помочь зимой птицам», где в интересной интерактивной форме они познакомились с зимующими птицами Ленинградской области. Особо остановились на трудностях «пернатых друзей» в зимний период, познакомили с птичьим меню и природными столовыми.

Изготовление новых и ремонт старых кормушек взяли на себя родители обучающихся, и у «Журавушки» (структурного подразделения Районного центра детского творчества) появились подшефные столовые. Ребята с родителями приносили для птиц семечки подсолнечника, орехи, зерно и специальный корм. В творческих объединениях структурного подразделения были организованы мастерские по изготовлению десерта для птиц – бус из арахиса и шишек, обмазанных маслом. Ребята с большим удовольствием потрудились для птиц, да и сами попробовали орешки.

Подшефные кормушки ежедневно пополняются кормом. Так наши воспитанники с детских лет учатся бережно относиться к природе, чтобы весну мы встречали вместе с нашими пернатыми друзьями под их замечательные веселые трели.


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