Как «Журавушка» помогала птицам

Для ребят были проведены обучающие занятия на тему «Как помочь зимой птицам», где в интересной интерактивной форме они познакомились с зимующими птицами Ленинградской области. Особо остановились на трудностях «пернатых друзей» в зимний период, познакомили с птичьим меню и природными столовыми.

Изготовление новых и ремонт старых кормушек взяли на себя родители обучающихся, и у «Журавушки» (структурного подразделения Районного центра детского творчества) появились подшефные столовые. Ребята с родителями приносили для птиц семечки подсолнечника, орехи, зерно и специальный корм. В творческих объединениях структурного подразделения были организованы мастерские по изготовлению десерта для птиц – бус из арахиса и шишек, обмазанных маслом. Ребята с большим удовольствием потрудились для птиц, да и сами попробовали орешки.

Подшефные кормушки ежедневно пополняются кормом. Так наши воспитанники с детских лет учатся бережно относиться к природе, чтобы весну мы встречали вместе с нашими пернатыми друзьями под их замечательные веселые трели.



