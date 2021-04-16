Как «Журавушка» помогала птицам

Для ребят были проведены
обучающие занятия на тему «Как помочь зимой птицам», где в интересной
интерактивной форме они познакомились с зимующими птицами Ленинградской
области. Особо остановились на трудностях «пернатых друзей» в зимний период,
познакомили с птичьим меню и природными столовыми.
Изготовление новых и
ремонт старых кормушек взяли на себя родители обучающихся, и у «Журавушки»
(структурного подразделения Районного центра детского творчества) появились
подшефные столовые. Ребята с родителями приносили для птиц семечки
подсолнечника, орехи, зерно и специальный корм. В творческих объединениях
структурного подразделения были организованы мастерские по изготовлению десерта
для птиц – бус из арахиса и шишек, обмазанных маслом. Ребята с большим
удовольствием потрудились для птиц, да и сами попробовали орешки.
Подшефные кормушки
ежедневно пополняются кормом. Так наши воспитанники с детских лет учатся
бережно относиться к природе, чтобы весну мы встречали вместе с нашими
пернатыми друзьями под их замечательные веселые трели.