Молодёжь области и города объединяются для добрых дел

Соглашение о сотрудничестве подписали комитет по молодежной политике Ленинградской области и комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

В рамках соглашения также планируется совместная работа поисковых отрядов и добровольцев, участие городских и областных активистов в молодежном форуме «Ладога» и петербургском форуме «Выше крыши», организация работы студенческих отрядов в рамках акции «Невский десант» и на межрегиональной студенческой стройке «Санкт-Петербург».

Кроме того, городская акция «Синяя птица ─ безопасная территория» по закраске надписей, рекламирующих наркотики, впервые в этом году пройдет в Ленинградской области.