Молодёжь области и города объединяются для добрых дел

Соглашение о
сотрудничестве подписали комитет по молодежной политике Ленинградской области и
комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга.
В рамках соглашения также
планируется совместная работа поисковых отрядов и добровольцев, участие
городских и областных активистов в молодежном форуме «Ладога» и петербургском
форуме «Выше крыши», организация работы студенческих отрядов в рамках акции
«Невский десант» и на межрегиональной студенческой стройке «Санкт-Петербург».
Кроме того, городская
акция «Синяя птица ─ безопасная территория» по закраске надписей, рекламирующих
наркотики, впервые в этом году пройдет в Ленинградской области.