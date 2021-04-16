Молодёжь области и города объединяются для добрых дел

Молодёжь области и города объединяются для добрых дел

Ленинградская область и Санкт-Петербург будут вместе бороться с рекламой наркотиков, трудоустраивать студентов и проводить совместные мероприятия.

Рубрики : Молодежь     16 Apr 2021

Соглашение о сотрудничестве подписали комитет по молодежной политике Ленинградской области и комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

В рамках соглашения также планируется совместная работа поисковых отрядов и добровольцев, участие городских и областных активистов в молодежном форуме «Ладога» и петербургском форуме «Выше крыши», организация работы студенческих отрядов в рамках акции «Невский десант» и на межрегиональной студенческой стройке «Санкт-Петербург».

Кроме того, городская акция «Синяя птица ─ безопасная территория» по закраске надписей, рекламирующих наркотики, впервые в этом году пройдет в Ленинградской области.

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