Тёплые пледы для подопечных Гатчинского ПНИ

Благотворительный фонд «Благо Дари» сотрудничает с Гатчинским психоневрологическим интернатом уже не первый год. Концерты, мастер-классы, литературные чтения для проживающих — это только небольшая часть масштабного проекта, главная цель которого — преодолеть социальную изоляцию людей с ограниченными возможностями.

К сожалению, в связи с эпидемической ситуацией в течение последнего года волонтёры фонда не могли встречаться со своими друзьями из ПНИ. Тем не менее, все это время рукодельницы из «Гатчинской Хурмы» работали не только над шерстяными наборами для бездомных подопечных фонда, но и вязали тёплые, красивые пледы для людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках.

И вот, благодаря сотрудникам ПНИ, долгожданная встреча состоялась. Яркие, связанные с душой пледы были переданы жителям интерната, которые были очень рады снова видеть посетителей, счастливы вниманию и подаркам.

Волонтёры фонда «Благо Дари» надеются на возобновление своих регулярных визитов в интернат с концертами, мастер-классами, спортивными мероприятиями, чтобы жители ПНИ снова могли почувствовать себя частью нашего городского сообщества.

Источник: страница ВКонтакте «Благотворительный фонд «Благо Дари»