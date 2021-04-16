«Звенящий родник» в Гатчине

В фестивале примут участие 44 номинанта из всех районов Ленинградской области и 10 - из Санкт-Петербурга. Участники подарят свое творчество зрителям и продемонстрируют таланты профессиональному жюри – педагогам ведущих творческих училищ и вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фестиваль-конкурс «Звенящий родник» - единственный в Ленинградской области детский фестиваль народного песенного и оркестрового искусства. Он проводится раз в два года и собирает талантливых детей из творческих коллективов учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, детских музыкальных школ и школ искусств Ленинградской области.

Первый Областной детский фестиваль-конкурс народного песенного и оркестрового искусства «Звенящий родник» состоялся в 2017 году. В этом году фестиваль впервые приглашает к участию коллективы из других регионов России. За время проведения в фестивале приняли участие более 1 000 человек из 17 районов и 1 городского округа Ленинградской области.

В программе фестиваля:

17 апреля:

12:00 – Торжественное открытие фестиваля и конкурсная программа в номинациях «Народный вокал» и «Фольклор» для солистов и вокальных ансамблей.

18 апреля:

12:00 – Торжественное открытие второго конкурсного дня и конкурсная программа в номинациях «Народный вокал» и «Инструментальный жанр», в которой примут участие ансамбли песни и танца, оркестры народных инструментов, инструментальные ансамбли и солисты.

25 апреля:

12:00 – Церемония награждения коллективов-победителей и круглый стол с членами жюри по результатам выступления на фестивале-конкурсе во Дворце Искусств.