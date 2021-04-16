«Звенящий родник» в Гатчине

В
фестивале примут участие 44 номинанта из всех районов Ленинградской области и
10 - из Санкт-Петербурга. Участники подарят свое творчество зрителям и
продемонстрируют таланты профессиональному жюри – педагогам ведущих творческих училищ
и вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Фестиваль-конкурс «Звенящий родник» -
единственный в Ленинградской области детский фестиваль народного песенного и
оркестрового искусства. Он проводится раз в два года и собирает талантливых
детей из творческих коллективов учреждений культуры, учреждений дополнительного
образования, детских музыкальных школ и школ искусств Ленинградской области.
Первый Областной детский
фестиваль-конкурс народного песенного и оркестрового искусства «Звенящий
родник» состоялся в 2017 году. В этом году фестиваль впервые приглашает к
участию коллективы из других регионов России. За время проведения в фестивале
приняли участие более 1 000 человек из 17 районов и 1 городского округа
Ленинградской области.
В
программе фестиваля:
17 апреля:
12:00 – Торжественное
открытие фестиваля и конкурсная программа в номинациях «Народный вокал» и
«Фольклор» для солистов и вокальных ансамблей.
18 апреля:
12:00 – Торжественное
открытие второго конкурсного дня и конкурсная программа в номинациях «Народный
вокал» и «Инструментальный жанр», в которой примут участие ансамбли песни и
танца, оркестры народных инструментов, инструментальные ансамбли и солисты.
25 апреля:
12:00
–
Церемония награждения коллективов-победителей и круглый стол с членами жюри по
результатам выступления на фестивале-конкурсе во Дворце Искусств.