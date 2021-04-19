Надёжная техника на службе МЧС

16-го
апреля на плацу 42 пожарной части был проведен смотр техники, стоящей на
вооружении гатчинских пожарных, полиции, работников дорожного хозяйства,
коммунальных служб и МЧС.
Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим приветствовала сотрудников и выразила
благодарность всему личному составу за выполнение служебного долга.
- Сегодня
мы можем говорить, что единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Гатчинского района технически готова и укомплектована кадрами. Я
надеюсь, что общими усилиями мы сможем оперативно отреагировать на любую
ситуацию, – сказала Людмила Николаевна.
Начальник
местного пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы
Александр Уланенко продемонстрировал главе администрации автомашины, оснащенные
инструментом, поисково-спасательным оборудованием и средствами связи, а также
всем необходимым для пожаротушения. В числе технических единиц – конечно, 131-й
ЗИЛ, готовый в любое время дня и ночи отправиться в полной экипировке по
тревоге.
Александр
Уланенко заверил, что техническое оснащение пожарных машин позволит справиться
с пожаром на самом высоком этаже в Гатчине.
Людмила
Нещадим осмотрела и гатчинское ноу-хау – уникальную станцию пожаротушения,
полученную гатчинскими пожарными в декабре. По словам Александра Уланенко, это
единственная такая машина на всем Северо-Западе – она позволяет тушить там, где
не справится ни один рядовой пожарный автомобиль. Машина оборудована выносными
насосами, на ней имеется огромный запас магистральных рукавов. Все управление –
автоматическое, с пульта. Техника современная и абсолютно надежная: насос
немецкий, двигатель французский. Машина новая, еще ни разу не использовалась и будет
служить на благо не только Гатчинского района.
Людмила
Николаевна побывала в кабине автомобиля, оценила его уровень и пожелала
пожарным, чтобы использовать эту чудо-технику приходилось как можно реже.
Александр
Уланенко провел для главы администрации экскурсию по пожарной части,
продемонстрировал установленный перед зданием памятник – списанный пожарный
ЗИЛ, на котором увековечено первое название подразделения: 42 СВПЧ –
специализированная военная пожарно-спасательная часть. Изначально часть была
создана для охраны ЛИЯФа, отсюда такое название.
Осмотрев
все помещения пожарной части, Людмила Николаевна предложила заняться вопросом
создания интерактивной карты города и района, которая была бы чрезвычайно
полезна и пожарным, и администрации. «Это – будущее, к которому мы стремимся»,
– подчеркнула Людмила Нещадим.