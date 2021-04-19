Надёжная техника на службе МЧС

16-го апреля на плацу 42 пожарной части был проведен смотр техники, стоящей на вооружении гатчинских пожарных, полиции, работников дорожного хозяйства, коммунальных служб и МЧС.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим приветствовала сотрудников и выразила благодарность всему личному составу за выполнение служебного долга.

- Сегодня мы можем говорить, что единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Гатчинского района технически готова и укомплектована кадрами. Я надеюсь, что общими усилиями мы сможем оперативно отреагировать на любую ситуацию, – сказала Людмила Николаевна.

Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона подполковник внутренней службы Александр Уланенко продемонстрировал главе администрации автомашины, оснащенные инструментом, поисково-спасательным оборудованием и средствами связи, а также всем необходимым для пожаротушения. В числе технических единиц – конечно, 131-й ЗИЛ, готовый в любое время дня и ночи отправиться в полной экипировке по тревоге.

Александр Уланенко заверил, что техническое оснащение пожарных машин позволит справиться с пожаром на самом высоком этаже в Гатчине.

Людмила Нещадим осмотрела и гатчинское ноу-хау – уникальную станцию пожаротушения, полученную гатчинскими пожарными в декабре. По словам Александра Уланенко, это единственная такая машина на всем Северо-Западе – она позволяет тушить там, где не справится ни один рядовой пожарный автомобиль. Машина оборудована выносными насосами, на ней имеется огромный запас магистральных рукавов. Все управление – автоматическое, с пульта. Техника современная и абсолютно надежная: насос немецкий, двигатель французский. Машина новая, еще ни разу не использовалась и будет служить на благо не только Гатчинского района.

Людмила Николаевна побывала в кабине автомобиля, оценила его уровень и пожелала пожарным, чтобы использовать эту чудо-технику приходилось как можно реже.

Александр Уланенко провел для главы администрации экскурсию по пожарной части, продемонстрировал установленный перед зданием памятник – списанный пожарный ЗИЛ, на котором увековечено первое название подразделения: 42 СВПЧ – специализированная военная пожарно-спасательная часть. Изначально часть была создана для охраны ЛИЯФа, отсюда такое название.

Осмотрев все помещения пожарной части, Людмила Николаевна предложила заняться вопросом создания интерактивной карты города и района, которая была бы чрезвычайно полезна и пожарным, и администрации. «Это – будущее, к которому мы стремимся», – подчеркнула Людмила Нещадим.



