Ваш вклад в банке застрахован на сумму до 1,4 млн рублей

Будьте внимательны, отдавая свои сбережения. Вклады в коммерческих банках застрахованы государством на сумму до 1 млн 400 тыс. рублей.

Рубрики : Общество     19 Apr 2021

Это значит, что в случае отзыва лицензии у банка, ваш вклад вам вернется. Другие варианты вложений или инвестиций такой защиты не имеют.

#Fingram_Lenobl

 

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