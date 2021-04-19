Ваш вклад в банке застрахован на сумму до 1,4 млн рублей

Это значит, что в случае отзыва лицензии у банка, ваш вклад вам вернется. Другие варианты вложений или инвестиций такой защиты не имеют.
#Fingram_Lenobl
Будьте внимательны, отдавая свои сбережения. Вклады в коммерческих банках застрахованы государством на сумму до 1 млн 400 тыс. рублей.
Это значит, что в случае отзыва лицензии у банка, ваш вклад вам вернется. Другие варианты вложений или инвестиций такой защиты не имеют.
#Fingram_Lenobl
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