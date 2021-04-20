Гатчине посвящаем стихи!

Организаторами конкурса выступили Войсковицкая детская школа искусств, Войсковицкий центр культуры и спорта и сельская библиотека. Его цель благородна и значима - популяризация произведений отечественной художественной литературы и повышение престижа чтения. Этот уже традиционный конкурс не только раскрывает творческие способности детей, но и воспитывает чувство патриотизма, гордость за культурно-историческое наследие своей малой Родины.
Конкурс
на лучшее прочтение стихотворений проведен по инициативе преподавателя
художественного слова и техники речи Войсковицкой детской школы искусств Ольги
Александровны Захаровой.
Во
время подготовки к конкурсу и взрослые, и маленькие участники совершили увлекательное
путешествие по миру поэзии и истории края. Работа увлекала их и оставила
незабываемые впечатления, а также подвигла к размышлению и появлению новых
идей.
В
этом году конкурсанты в возрасте от 5 до 18 лет читали стихи о Гатчине. Выступления
были очень трогательными и искренними. Среди самых юных чтецов были
воспитанники детского сада при Войсковицкой школе № 1, Войсковицкого детского
сада №41 и дошкольного отделения Большеколпанской школы. Это мероприятие объединило
современные технологии с краеведением, историей и литературой. Конкурс прошел
дистанционно. Члены жюри выносили свой вердикт, просматривая видеозаписи конкурсантов.
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Важно, что участники конкурса чтецов, несмотря на свой юный возраст, подняли в своих
выступлениях острые современные проблемы и выразили чувство любови к малой
Родины, - отметила Ольга Александровна Захарова. – Хочется верить, что со
временем они станут настоящими ценителями прекрасного. Спасибо всем участникам
и организаторам за то, что украсили этот конкурс ярким, эмоциональным и
бережным отношением к прекрасному городу Гатчина!
Жюри
определило лучших. Победителями конкурса стали Арсений Скударнов
(Большеколпанская школа, дошкольное отделение), Ярослав Белокуров (Войсковицкая
школа №2, 8 лет), Ксения Анисимова (Войсковицкая детская школа искусств, 12
лет).
По итогам конкурса будет смонтирован
видеоролик из видеозаписей выступления победителей.