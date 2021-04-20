Гатчине посвящаем стихи!

Организаторами конкурса выступили Войсковицкая детская школа искусств, Войсковицкий центр культуры и спорта и сельская библиотека. Его цель благородна и значима - популяризация произведений отечественной художественной литературы и повышение престижа чтения. Этот уже традиционный конкурс не только раскрывает творческие способности детей, но и воспитывает чувство патриотизма, гордость за культурно-историческое наследие своей малой Родины.

Конкурс на лучшее прочтение стихотворений проведен по инициативе преподавателя художественного слова и техники речи Войсковицкой детской школы искусств Ольги Александровны Захаровой.

Во время подготовки к конкурсу и взрослые, и маленькие участники совершили увлекательное путешествие по миру поэзии и истории края. Работа увлекала их и оставила незабываемые впечатления, а также подвигла к размышлению и появлению новых идей.

В этом году конкурсанты в возрасте от 5 до 18 лет читали стихи о Гатчине. Выступления были очень трогательными и искренними. Среди самых юных чтецов были воспитанники детского сада при Войсковицкой школе № 1, Войсковицкого детского сада №41 и дошкольного отделения Большеколпанской школы. Это мероприятие объединило современные технологии с краеведением, историей и литературой. Конкурс прошел дистанционно. Члены жюри выносили свой вердикт, просматривая видеозаписи конкурсантов.

- Важно, что участники конкурса чтецов, несмотря на свой юный возраст, подняли в своих выступлениях острые современные проблемы и выразили чувство любови к малой Родины, - отметила Ольга Александровна Захарова. – Хочется верить, что со временем они станут настоящими ценителями прекрасного. Спасибо всем участникам и организаторам за то, что украсили этот конкурс ярким, эмоциональным и бережным отношением к прекрасному городу Гатчина!

Жюри определило лучших. Победителями конкурса стали Арсений Скударнов (Большеколпанская школа, дошкольное отделение), Ярослав Белокуров (Войсковицкая школа №2, 8 лет), Ксения Анисимова (Войсковицкая детская школа искусств, 12 лет).

По итогам конкурса будет смонтирован видеоролик из видеозаписей выступления победителей.



