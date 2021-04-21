Спасибо за зрелищный хоккей!

Напомним, в январе 2021 года стартовал чемпионат Гатчинского района по хоккею с шайбой, в котором приняли участие 10 команд: «Алмаз» (Дружногорское поселение), «Вырица» (Вырицкое поселение), «Жабино» (Сяськелевское поселение), «Коммунар» (Коммунар), «Кобрино» (Кобринское поселение), «Сиверская» (Сиверское поселение), «Лукаши» (Пудомягское поселение), «Пламя» (Сяськелевское поселение), «Скиф» (Сусанинское поселение), «Тундра» (Пудостьское поселение).

Организацию Чемпионата по хоккею с шайбой сезона 2020-2021 взяли на себя руководители ХК «Коммунар» Александр Кузнецов и Андрей Афанасьев.

По итогам проведения регулярного Чемпионата Гатчинского муниципального района по хоккею с шайбой сезона 2020-2021, призовые места распределились следующим образом: первое место в чемпионате занял ХК «Коммунар», на втором месте – ХК «Алмаз», на третьем месте – ХК «Лукаши».

Согласно регламенту проведения соревнований команды, занявшие места с первого по четвертое, выходят в розыгрыш главного трофея – большого Кубка Плей офф. Команды, занявшие места с пятого по восьмое, выходят в розыгрыш малого Кубка Плей офф.

По итогам розыгрыша, Малый хоккейный кубок выиграл ХК «Пламя». Переходящий Кубок главы администрации Гатчинского района выиграл ХК «Лукаши».

По словам главного специалиста комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Александра Архарова, чемпионат прошел на достойном уровне, учитывая, что он был проведен силами самих участников и администраторов команд. Спортсмены сами заливали лед в поселениях, договаривались друг с другом о проведении игр, обеспечивали судейство. Также особо хочется отметить администрации поселений Гатчинского района, которые на протяжении всего чемпионата поддерживали своих хоккеистов.

В Гатчинском районе пока нет официальной Федерации по хоккею, которая могла бы регулировать все взаимоотношения со спортсменами и представителями районного спорткомитета. Но, как сказали в спорткомитете, до начала нового хоккейного сезона состоится расширенное заседание, участниками которого станут как представители хоккейных клубов поселений Гатчинского района, так и органов власти - чтобы обсудить процесс создания Федерации по хоккею с шайбой в Гатчинском районе и ее дальнейшую работу.



