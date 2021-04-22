Долгострой на улице Красных Военлетов в Гатчине близится к завершению

Отмечается, что
специалисты уже испытали на герметичность индивидуальный тепловой пункт –
систему отопления дома на улице Красных Военлетов. Также была промыта система
труб в здании. Оба акта тестов сдали в МУП «Тепловые сети» Гатчины.
В настоящее время рабочие
завершают монтаж наружных сетей. Внутри делаются наливные полы и отделка в
местах общего пользования, устанавливаются входные двери и двери в квартиры.
«Все работы идут по
графику, сложностей с финансированием нет», – добавили в АНО «Дирекция
комплексного развития территорий Ленинградской области».
Напомним, работы по
достройке дома были возобновлены в сентябре 2019 года. Техническим заказчиком
строительства здания на 135 квартир в Гатчине на улице Красных Военлетов стала
Дирекция КРТ Ленинградской области и привлеченная компания-донор — «КВС».
Источник: https://online47.ru/