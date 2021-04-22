Долгострой на улице Красных Военлетов в Гатчине близится к завершению

Отмечается, что специалисты уже испытали на герметичность индивидуальный тепловой пункт – систему отопления дома на улице Красных Военлетов. Также была промыта система труб в здании. Оба акта тестов сдали в МУП «Тепловые сети» Гатчины.

В настоящее время рабочие завершают монтаж наружных сетей. Внутри делаются наливные полы и отделка в местах общего пользования, устанавливаются входные двери и двери в квартиры.

«Все работы идут по графику, сложностей с финансированием нет», – добавили в АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области».

Напомним, работы по достройке дома были возобновлены в сентябре 2019 года. Техническим заказчиком строительства здания на 135 квартир в Гатчине на улице Красных Военлетов стала Дирекция КРТ Ленинградской области и привлеченная компания-донор — «КВС».

Источник: https://online47.ru/