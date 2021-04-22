Гатчинцы помогут привести в порядок будущее общественное пространство

Во время субботника активные граждане смогут не только привести в порядок будущее общественное пространство, но и познакомиться с дизайн-проектами, которые будут предложены к выбору на федеральной платформе 47.gorodsreda.ru. Голосование стартует 26 апреля и продолжится до 30 мая.

Начало в 10:00, сбор у Гатчинского филиала Центра крови Ленинградской области (Гатчина, улица Рощинская, дом 15Б), инвентарь можно будет получить на месте.

Городской субботник пройдет в разных частях Гатчины. К нему присоединятся администрация Гатчинского района, предприятия и организации города. Всех желающих также приглашаем привести в порядок территорию лесополосы вдоль улицы Крупской и парка Зверинец. Инвентарь можно будет получить в ЖЭУ по адресу: улица Коли Подрядчикова, дом 15 с 11:00. Мешки с мусором просим оставлять вдоль дороги и ни в коем случае не на проезжей части или обочине.