Гатчинцы помогут привести в порядок будущее общественное пространство

Гатчинцы помогут привести в порядок будущее общественное пространство

24 апреля приглашаем всех желающих присоединиться к субботнику, который пройдет в Гатчине на территории от станции переливания крови до Красносельского шоссе. Эта территория была выбрана горожанами в ходе рейтингового голосования для благоустройства в рамках программы «Фор-мирование комфортной городской среды».

Рубрики : Городская среда     22 Apr 2021

Во время субботника активные граждане смогут не только привести в порядок будущее общественное пространство, но и познакомиться с дизайн-проектами, которые будут предложены к выбору на федеральной платформе 47.gorodsreda.ru. Голосование стартует 26 апреля и продолжится до 30 мая.

Начало в 10:00, сбор у Гатчинского филиала Центра крови Ленинградской области (Гатчина, улица Рощинская, дом 15Б), инвентарь можно будет получить на месте.

Городской субботник пройдет в разных частях Гатчины. К нему присоединятся администрация Гатчинского района, предприятия и организации города. Всех желающих также приглашаем привести в порядок территорию лесополосы вдоль улицы Крупской и парка Зверинец. Инвентарь можно будет получить в ЖЭУ по адресу: улица Коли Подрядчикова, дом 15 с 11:00. Мешки с мусором просим оставлять вдоль дороги и ни в коем случае не на проезжей части или обочине.

 

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