Гатчинцы помогут привести в порядок будущее общественное пространство

Во время субботника
активные граждане смогут не только привести в порядок будущее общественное
пространство, но и познакомиться с дизайн-проектами, которые будут предложены к
выбору на федеральной платформе 47.gorodsreda.ru. Голосование стартует 26
апреля и продолжится до 30 мая.
Начало в 10:00, сбор у
Гатчинского филиала Центра крови Ленинградской области (Гатчина, улица
Рощинская, дом 15Б), инвентарь можно будет получить на месте.
Городской субботник
пройдет в разных частях Гатчины. К нему присоединятся администрация Гатчинского
района, предприятия и организации города. Всех желающих также приглашаем
привести в порядок территорию лесополосы вдоль улицы Крупской и парка Зверинец.
Инвентарь можно будет получить в ЖЭУ по адресу: улица Коли Подрядчикова, дом 15
с 11:00. Мешки с мусором просим оставлять вдоль дороги и ни в коем случае не на
проезжей части или обочине.